От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей
7 января 2017, суббота, 11:01 – ИА СОЧИ-24
От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей
Согласно данным экстренных служб Москвы, из-за аномальных морозов, опустившихся на столицу под Рождество, пострадали 62 человека. Так, 48 из них получили обморожения конечностей, передает Life.ru. В их числе четверо детей. Также восемь человек были госпитализированы с различными травмами из-за переохлаждения. Еще шестеро москвичей были доставлены в больницы с переломами после падения из-за гололеда.
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Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»