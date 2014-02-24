От аномального мороза пострадали больше полусотни москвичей



В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за зиги участницы сегодня, 17:45 Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»

"Газпром" поставил новый рекорд по поставкам газа сегодня, 17:31 Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье..»

Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения сегодня, 17:14 Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»

Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями сегодня, 16:45 Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»