От Антарктиды откололся огромный айсберг

От Антарктиды откололся огромной айсберг протяженностью в три с половиной километра. Размер льдины сопоставим с районом Манхэттен. Спутниковый аппарат Landsat 8 зафиксировал отрыв айсберга от ледника Пайн-Айленд. По мнению ученых, этот процесс вызван подтапливанием основания глыбы теплыми водами океана, сообщает popularmechanics.com.Пайн-Айленд – самый быстро тающий регион Антарктиды. Исследователи зафиксировали потерю примерно четверти объема льда от изначального размера айсберга. Ученые предполагают, что подводное таяние может дестабилизировать крупные территории Антарктиды и вызвать дальнейший откол малых ледников.По мнению специалистов, под угрозой находится весь Западно-Антарктический ледяной щит площадью около двух миллионов квадратных километров. При дальнейшем разрушении его основания уровень воды в океане может подняться на 120 сантиметров. "Увеличение уровня воды подвергает опасности жизни миллионов людей. Если мы в скором времени ничего не сделаем, многим из нас придется жить под водой", – заключают исследователи.Напомним, в 2015 году в том же регионе произошел откол айсберга, превышающего размеры нынешнего в десять раз. По данным ученых, тогда он растаял в океане, а теперешние события являются "отголоском" прошлого.
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Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
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