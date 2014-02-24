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Отчаянная Елизавета II взобралась на пони

7 марта 2017, вторник, 16:28 – ИА СОЧИ-24

Отчаянная Елизавета II взобралась на пони
Отчаянная Елизавета II взобралась на пони
Королева Великобритании за месяц с небольшим до 91-летия решила предаться одному из своих любимых развлечений. Елизавета II оседлала пони, при этом пренебрегла правилами безопасности ради сохранения прически.
Катание на лошади – одно из любимых развлечений
монарха.
С юных лет Елизавета занималась верховой ездой. Этому увлечению она верна многие десятилетия. Как-то в интервью королева говорила, что поездки верхом позволяют ей
чувствовать себя "просто еще одним человеком".
Елизавета II уверенно чувствует себя в седле, несмотря на
солидный возраст – 21 апреля 2017 года ей исполнится 91 год. При этом во
время конных прогулок она никогда не надевает защитный шлем, поскольку боится испортить
прическу.
Судя по тому, как комфортно королева себя чувствует в седле,
с ней все в порядке. Напомним, что в начале января 2017 года в Сети появились
сообщения, что королева
Великобритании якобы скончалась. Причем эта новость изначально была
опубликована на официальном сайте королевской семьи.
Позже Букингемский дворец отрицал факт публикации на своем
сайте, но слухи о смерти королевы возникли не на пустом месте – они появились после
ее исчезновения из информационного пространства. Елизавета II из-за болезни впервые не участвовала
в рождественских мероприятиях в декабре 2016 года.
Елизавета II с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, 21
декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для празднования Рождества. Однако им пришлось изменить планы из-за сильной простуды у монарха.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Отчаянная Елизавета II взобралась на пони

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