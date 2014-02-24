Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае

Президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Поводом стала ситуация на Донбассе, где продолжаются вялотекущие боевые действия между украинской армией и ополченцами. Порошенко на полях стартовавшего сегодня в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума попросил главу КНР оказать содействие в мирном урегулировании конфликта в регионе. "Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе", – говорится на официальном сайте украинского президента. Напомним, ранее Порошенко сделал забавную оговорку, поздравляя военных и горожан в Мариуполе с наступающим Новым годом. Как заявил глава государства, украинская оккупация Донбасса – это временное явление. "Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся", – сказал он. Dni.Ru ранее писали о том, что некоторые экспертные и политические круги ожидают на Давосском форуме прорыва в переговорах по ситуации на Донбассе. Одним из вариантов, заявляли политологи, может быть предложение украинского олигарха Виктора Пинчука. По его мнению, Москва и Киев могли бы найти общий язык в процессе урегулирования ситуации, если Порошенко признает Крым российским, откажется от вступления страны в ЕС и НАТО, а также пойдет по пути реальной децентрализации власти с предоставлением широкой автономии Донбассу. Москва же, в свою очередь, прекратит военную поддержку самопровозглашенных республик.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»
Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток...»
Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»
Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток...»
Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»