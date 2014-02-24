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Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае

17 января 2017, вторник, 15:44 – ИА СОЧИ-24

Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Отчаявшийся Порошенко ищет спасение в Китае
Президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Поводом стала ситуация на Донбассе, где продолжаются вялотекущие боевые действия между украинской армией и ополченцами.
Порошенко на полях стартовавшего сегодня в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума попросил главу КНР оказать содействие в мирном урегулировании конфликта в регионе. "Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе", – говорится на официальном сайте украинского президента. Напомним, ранее Порошенко сделал забавную оговорку, поздравляя военных и горожан в Мариуполе с наступающим Новым годом. Как заявил глава государства, украинская оккупация Донбасса – это временное явление. "Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся", – сказал он. Dni.Ru ранее писали о том, что некоторые экспертные и политические круги ожидают на Давосском форуме прорыва в переговорах по ситуации на Донбассе. Одним из вариантов, заявляли политологи, может быть предложение украинского олигарха Виктора Пинчука. По его мнению, Москва и Киев могли бы найти общий язык в процессе урегулирования ситуации, если Порошенко признает Крым российским, откажется от вступления страны в ЕС и НАТО, а также пойдет по пути реальной децентрализации власти с предоставлением широкой автономии Донбассу. Москва же, в свою очередь, прекратит военную поддержку самопровозглашенных республик.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обрушился с резкой критикой на главу "Национального фронта", кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Гнев экс-главы украинского кабмина вызвали заявления политика по Крыму...»

сегодня, 18:45
Знаменитые прически политиков

Современные политики – люди не бедные. Но несмотря на то, что у них есть все возможности для создания безупречного имиджа, прически некоторых "сильных мира сего" выглядят весьма необычно...»

сегодня, 18:14
"Газпром" выставил Киеву счет на пять миллиардов

Корпорация "Газпром" выставила счет украинскому "Нафтогазу" за невыбранное голубое топливо по системе "бери или плати"..»

сегодня, 18:00
Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты

В США 30-летний мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты. Пострадавший с больничной койки в подробностях рассказал о происшествии...»

сегодня, 17:14
В центре Москвы посетитель супермаркета избил охранника

В центре Москвы, в Тверском районе, произошло нападение на охранника супермаркета..»

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Президент России Владимир Путин раскритиковал заказчиков появившегося в иностранных СМИ компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера обвиняли в том, что во время визита в Москву в 2013 году он якобы пользовался услугами проституток...»

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