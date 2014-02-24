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Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

28 февраля 2017, вторник, 21:30 – ИА СОЧИ-24

Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв
Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые.
Как заявили участники акции, атака на их позиции была проведена в районе Кривого Торца. Нападавшие, по их словам, были вооружены холодным оружием. "Трое пострадавших защитников редута госпитализированы. Один с ножевым ранением, один с черепно-мозговой травмой и еще один – с переломом ноги. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – заявляется в сообщении штаба блокады на странице в Facebook.Сообщается также о задержании 37 человек из числа нападавших. Сами "блокадники" заявляют, что штурм их позиций был организован сторонниками президента Порошенко и некоторых украинских олигархов, которые из-за продолжающейся блокады боятся потерять свои предприятия на Донбассе. Несмотря на это, радикалы готовы продолжать акцию. "На данный момент гарнизон редута 16 добровольческого батальона укреплен дополнительными подразделениями штаба блокады… В настоящее время редут деблокирован", – заявили они.
В конце января представители украинских националистических сил в нарушение минских соглашений устроили торгово-экономическую блокаду Донбасса, протестуя против покупки Киевом угля у ДНР и ЛНР. По их словам, украинский президент Петр Порошенко и его окружение ведут торговлю с врагом в условиях продолжающегося на фронте кровопролития, что совершенно неприемлемо.В ответ лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поставили Порошенко ультиматум, заявив, что готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия. Главы ДНР и ЛНР дали Киеву срок до 00:00 1 марта.  В случае, если их требования не будут выполнены, на украинских предприятиях, работающих на Донбассе, но продолжающих платить налоги Киеву, будет введена "внешняя администрация" из числа сторонников ДНР и ЛНРМежду тем по мере приближения срока окончания ультиматума из непризнанных республик приходят новости о начале перевода местных работающих на Украину предприятий под управление ДНР и ЛНР. Так, сообщается, что в Донецке была введена "внешняя администрация" на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову холдинге ДТЭК. Кроме того, началась национализация предприятий и на Луганщине. Как сообщают очевидцы, под управление республики уже переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Творог по рекордно низкой закупочной цене появится с 1 марта в столичных молочно-раздаточных пунктах. Родителей, надо сказать, этот факт не особо радует. Эксперты сомневаются в том, что выигравший тендер производитель сможет обеспечить высокое качество продукта при столь низких затратах...»

вчера, 21:43
Эпидемия рака убивает молодежь США

Молодежь Америки буквально атаковала эпидемия рака. Медики выяснили, что жители США в возрасте 20-40 лет в несколько раз чаще страдают от рака прямой и толстой кишки, чем представители прошлых поколений...»

вчера, 21:30
Отчаявшийся Порошенко пошел на прорыв

Продолжающие блокировать железнодорожные пути в Донбасс украинские радикалы заявили об отражении атак на свои позиции со стороны неустановленных лиц. По их словам, среди участников блокады имеются раненые...»

вчера, 21:29
ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны..»

вчера, 21:28
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера

Во время выступления президента Франции Франсуа Олланда полицейский-снайпер случайно открыл стрельбу. Сам глава государства на несколько секунд потерял дар речи...»

вчера, 21:15
На юге Москвы вспыхнули гаражи с топливом

На юге Москвы вечером 28 января произошел пожар..»

вчера, 21:14
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