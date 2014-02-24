

Из Москвы-реки вытащили тонущего рыбака сегодня, 15:15 На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва". Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной станции "Рублево"..»

Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель сегодня, 14:58 Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»

Установлено истинное отношение кошек к людям сегодня, 14:29 Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»

Отдых Путина оказался под угрозой сегодня, 14:29 Поездка на Землю Франца-Иосифа – в планах президента России на 29 марта. Владимир Путин намерен оценить результаты проведенной на островах генеральной уборки...»



Песков пошутил о своем "тайном визите" в Луганск сегодня, 13:46 Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»

На Украине исчез сообщник убийцы Вороненкова сегодня, 13:15 Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»

Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна" сегодня, 13:00 Обстановку "иракского особняка" стоимостью более 7 миллионов рублей отсудил депутат Игорь Лебедев. Оставленное бывшим арендатором имущество покроет долги по арендной плате...»

Главу управления МВД застрелили в Москве сегодня, 12:46 Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»