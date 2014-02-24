Отдых Путина оказался под угрозой

Поездка на Землю Франца-Иосифа – в планах президента России на 29 марта. Владимир Путин намерен оценить результаты проведенной на островах генеральной уборки.
Встреча с экологами и оценка обстановки на Земле Франца-Иосифа – основные мероприятия, запланированные президентом. Рассказав об этом журналистам, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что погода может внести коррективы в график главы государства. "Завтра президент, если позволит погода, а погода достаточно неустойчивая, отправится на Землю Франца-Иосифа. Посмотрит там итоги генеральной уборки, которая прошла, – это и проекты экологов, и проекты в рамках РГО. С экологами он посмотрит, чем они занимаются на Земле Франца-Иосифа. И все это будет в русле предстоящего на следующий день, а именно в четверг, Международного арктического форума в Архангельске", – цитирует Пескова ТАСС. Пресс-секретарь уточнил, что в рамках форума ожидаются контакты на высшем уровне. В частности, Путин пообщается с президентами Финляндии и Исландии. От своего имени глава государства устроит для гостей обед. Как писали Dni.Ru, компанию Владимиру Путину в поездке составит министр обороны Сергей Шойгу. Примечательно, что март – самый холодный месяц в году на острове. В это время температура воздуха в регионе опускается до отметки минус 54 градуса. Однако для российского лидера подобные экспедиции не в новинку. Путин посещал Землю Александры в 2010 году. Тогда он пообщался с пограничниками и обратил внимание на экологические проблемы региона. Президент любит проводить свободное время за Уралом. В частности, в начале марта президент ночевал в тайге.
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Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле...»
Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»
Служба безопасности Украины проверяет информацию о тайном визите в Луганск пресс-секретаря президента России. По данным СБУ, там же находится помощник главы российского государства Владислав Сурков...»
Предполагаемый сообщник убийцы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец спустя пять часов после смерти бывшего депутата Госдумы был доставлен на допрос в прокуратуру. После этого он исчез, и никаких сведений о нем не поступало, сообщают украинские СМИ...»
Гендиректор бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николай Волков был застрелен на Осенней улице в Москве. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей...»