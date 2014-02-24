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Открыт способ влиять на пол будущего ребенка
27 февраля 2017, понедельник, 19:28 – ИА СОЧИ-24
Обнаруженный специалистами из университета
Индианы в Блумингтоне ген DSX отвечает
за развитие мужских и женских половых признаков. Ученые уверены, что и в человеческом организме должно быть
нечто подобное.
Исследователи вмешались
в обычную работу гена, что позволило им повлиять на пол зародыша, передает
"Ридус" со ссылкой на Nature Communications. Выяснилось, что DSX позволяет
предотвратить случайное появление мужских признаков у самок жуков и наоборот.
Самцы и самки
жуков-скарабеев сильно отличаются внешне. "Мальчики" имеют большие рога, а "девочки"
обладают более развитыми лапками.
В ходе исследования обнаружилось,
что необычные гены начинают работать на разных стадиях развития жуков.
Более того, они всю жизнь управляют процессами в организме скарабеев.
Когда
ученые заблокировали ген у зародышей жука-скарабея, родились насекомые
со "смешанной" анатомией. И у "мальчиков", и у "девочек" появился двойной набор половых
признаков и выросли рога. Таким образом, вмешательство позволило
ученым превратить мужской зародыш жука в женский и наоборот. Специалисты считают, что
похожие гены должны быть в ДНК других насекомых, птиц
и млекопитающих, в том числе человека.
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