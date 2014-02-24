Открыт способ влиять на пол будущего ребенка



Голодец предложила изменить форму классов в школе вчера, 22:14 Вице-премьер Ольга Голодец считает, что для улучшения отечественного образования необходимо изменить подход работы преподавателя с учениками..»

Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе вчера, 22:00 Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

Уральцу запретили основать островное государство вчера, 21:44 Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

Москва нашла управу на разбушевавшегося Лукашенко вчера, 21:28 Правительство России решило нанести новый удар по санкционным продуктам на российских прилавках. Меры коснутся товары из Белоруссии, которая частенько реэкспортирует запрещенные товары...»



В Киеве придумали новую басню про Крым вчера, 20:43 Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

Убивший продавщицу секс-шопа россиянин сбежал в Париж вчера, 20:28 В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

Как пьяная Савченко устроила переполох в Ираке вчера, 19:43 Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

ЛНР переходит на рубли вчера, 19:43 Совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики постановил сделать основной денежной единицей на подконтрольной властям ЛНР территории российский рубль, передает "Газета.ru"..»