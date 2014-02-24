ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Откуда у Навального деньги

28 декабря 2016, среда, 12:29 – ИА СОЧИ-24

Откуда у Навального деньги
Откуда у Навального деньги
Алексея Навального поздравили с наступающим Новым годом. Поздравление касается и его сторонников. Надпись на баннере, появившемся в центре Москвы, предлагает им задуматься – на чем лидер "Партии прогресса" заработал семь миллионов рублей.
Баннер-обращение к сторонникам оппозиционера Алексея
Навального появился 28 декабря на Новом Арбате, в центре Москвы. Портрет
учредителя "Фонда борьбы с коррупцией" сопровождается информацией о
том, что герой получил только за 2016 год 7 миллионов рублей. Соратников лидера "Партии прогресса" призывают подумать: из каких источников идут такие суммы
Алексею Навальному?"Уважаемые сторонники Навального! Ваш "кандидат"
официально заработал только за 2016 год 7 000 000 рублей. Откуда деньги? С
наступающим Новым Годом!" – гласит надпись на плакате.Ежемесячный доход руководителя ФБК (а по совместительству
еще и популярного видеоблогера), по простым подсчетам, составил около 600 тысяч
рублей. Сам Алексей объясняет свои богатства "адвокатской деятельностью",
однако фактов, подтверждающих наличие клиентов у "успешного юриста",
пока не нашлось.ФБК тем временем, несмотря на неплохие доходы своего
руководителя, продолжает активную кампанию, в рамках которой призывает "неравнодушных"
спонсировать деятельность фонда. При том, что факты финансирования как этой
организации, так и самого Навального из-за рубежа неоднократно становились
достоянием гласности.Напомним, что создатель ФБК заявил о намерении бороться за
пост президента страны. Навальный уже отчитался об итогах первых двух недель
своей "президентской кампании". Как сообщается, на счет предвыборного
штаба поступили пожертвования от 5201 человека на общую сумму 8,29 миллиона
рублей.Интересно, что часть
этой суммы (15%) перечислена в биткоинах. И отчитываться за эти средства, а тем
более указывать, откуда они поступили, в штабе не намерены. Хотя пользователи соцсетей уже задаются вопросом: а не находится ли источник за рубежом. "До начала избирательной кампании мы избавлены от
необходимости соблюдать какие-либо формальности избирательного
законодательства. Деньги перечисляются целевым образом на счета руководителя
кампании Леонида Волкова и расходуются на подготовку к избирательной
кампании", – пояснил Навальный на своем сайте.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:31
Песков рассказал о новогоднем столе Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о новогоднем столе российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства встретит Новый год "более чем скромно"...»

сегодня, 13:59
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме

Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет..»

сегодня, 13:45
Что беспокоит россиян

Подводя итоги уходящего года, жители России назвали самые острые социальные проблемы в стране. По мнению россиян, все они связаны с низкими зарплатами, здравоохранением и экономикой в целом...»

сегодня, 13:30
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»

сегодня, 13:01
В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»

сегодня, 12:59
Путин настроил россиян на позитивный лад

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»

сегодня, 12:46
Порошенко готовится бежать в Россию

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»

сегодня, 12:44
Социальные итоги года

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 14:31
Песков рассказал о новогоднем столе Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о новогоднем столе российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства встретит Новый год "более чем скромно"...»

сегодня, 13:59
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме

Санкт-Петербургский городской суд признал Александра Кириллова виновным в убийстве жены и двух сыновей двух и трех лет..»

сегодня, 13:45
Что беспокоит россиян

Подводя итоги уходящего года, жители России назвали самые острые социальные проблемы в стране. По мнению россиян, все они связаны с низкими зарплатами, здравоохранением и экономикой в целом...»

сегодня, 13:30
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов

Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»

сегодня, 13:01
В России испытывают новый препарат против рака

У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»

сегодня, 12:59
Путин настроил россиян на позитивный лад

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»

сегодня, 12:46
Порошенко готовится бежать в Россию

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»

сегодня, 12:44
Социальные итоги года

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.