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Отслужившие в армии получат максимальное пособие

12 января 2017, четверг, 11:30 – ИА СОЧИ-24

Отслужившие в армии получат максимальное пособие
Отслужившие в армии получат максимальное пособие
Отслужившие в армии россияне после постановки на учет в службе занятости смогут претендовать на получение максимального пособия по безработице. Соответствующие поправки в закон о занятости подготовил Минтруд.
По действующему законодательству на максимальное пособие (4900 рублей) может рассчитывать человек, проработавший
в течение 26 недель
полный день и уволившийся по собственному желанию. При отсутствии трудового стажа или при условии, что после увольнения прошло более 12 месяцев, выплачивается минимальная компенсация (850 рублей).
В соответствии с последним пунктом бывшие военнослужащие после возвращения из армии не могут претендовать на повышенную сумму выплаты в период поиска работы. Чиновники сочли такой подход несправедливым и решили внести изменения в закон о занятости, сообщает "Российская газета".Согласно поправкам, если перед тем как отправиться в армию, мужчина отработал минимум полгода по графику полной занятости, он может претендовать на 4900 рублей. Если мужчина работал неполный день, но на протяжении более длительного срока, который в перерасчете на восьмичасовой график дает необходимые для получения пособия шесть месяцев, он также вправе рассчитывать на максимальную выплату.У срочников появится и еще одна возможность претендовать на пособие. Бывшие военнослужащие смогут получать стипендию при условии, что на обучение их отправила служба занятости. Напомним, что в конце 2016 год общественный совет при Министерстве труда и соцзащиты рассматривал законопроект об увеличении размера пособия по безработице в два раза, но обстоятельства не позволили принять документ. "В ситуации, в которой мы находимся, вынуждены сохранить размеры – минимальный и максимальный – на уровне прошлого года: соответственно 850 и 4900 рублей", – заявили в пресс-службе Минтруда.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:44
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

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На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360"..»

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