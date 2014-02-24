Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

4 апреля 2017, вторник, 14:46 – СОЧИ-24



Отстранение Самойловой осчастливило Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал скандал с запретом въезда в страну российской певице Юлии Самойловой. Глава государства отметил, что отстранение участницы "Евровидения" сделало его счастливым.По мнению Порошенко, решение об отправке на конкурс Самойловой было преднамеренным вызовом Украине, на который правительство страны не стало отвечать. Он добавил, что России якобы нужно было не участие в "Евровидении", а "провокация". При этом, по его словам, было предложено несколько вариантов решения скандальной ситуации. "Эти предложения исходили со стороны Европейского вещательного союза, начиная от организации трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника Евровидения и заканчивая заменой участника. Как известно, России не требовалось участие в Евровидении, ей требовалась провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", – цитирует президента "112 Украина". Как писали Dni.ru, СБУ закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы. Отметим, организаторы "Евровидения" крайне негативно восприняли решение украинских властей. Существует вероятность, что Киев будет лишен права проведения конкурса, если Россия в итоге не будет допущена до участия.

СОЧИ 24