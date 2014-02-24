Падение доходов россиян резко ускорилось

25 января 2017, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Падение доходов россиян резко ускорилось

За 2016 год доходы граждан России, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд.Реальные располагаемые доходы россиян – сумма средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей – в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем 2015-го на 6,1%. К концу года спад несколько ускорился. Так, в ноябре этот показатель составлял минус 6%, а в октябре минус 5,6%, передает РИА ФАН.Между тем наихудший в минувшем году результат был зафиксирован в августе. В последнем месяце лета 2016-го реальные доходы россиян, по уточненным статистическим данным, упали в годовом выражении сразу на 8,5%. Заметим, это стало самым низким показателем более чем за семь лет. В целом по итогам минувшего года падение реальных доходов составило 5,9%.Примечательно, что реальные доходы россиян сокращаются уже на протяжении трех лет. За последние 26 месяцев, начинаяс октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного их прироста. Напомним, номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил 30 тысяч 775 рублей. Это на 1% превышает показатель предыдущего года. При этом номинальный размер заработной платы среднего россиянинав 2016 году вырос сразу на 7,7% до 36 тысяч 703 рублей. В то же время реальная зарплата, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.Ранее сообщалось, чтоминистр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал россиянам увеличение как реальной, так и номинальной зарплаты. Как писали Dni.Ru, глава Минтруда полагает, что важную роль в этом сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы.

СОЧИ 24