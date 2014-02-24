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Падение доходов россиян резко ускорилось

25 января 2017, среда, 18:16 – ИА СОЧИ-24

Падение доходов россиян резко ускорилось
Падение доходов россиян резко ускорилось
За 2016 год доходы граждан России, по данным Росстата, сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд.
Реальные располагаемые доходы россиян – сумма средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей – в декабре 2016 года сократились по сравнению с декабрем 2015-го на 6,1%. К концу года спад несколько ускорился. Так, в ноябре этот показатель составлял минус 6%, а в октябре минус 5,6%, передает РИА ФАН.Между тем наихудший в минувшем году результат был зафиксирован в августе. В последнем месяце лета 2016-го реальные доходы россиян, по уточненным статистическим данным, упали в годовом выражении сразу на 8,5%. Заметим, это стало самым низким показателем более чем за семь лет. В целом по итогам минувшего года падение реальных доходов составило 5,9%.Примечательно, что реальные доходы россиян сокращаются уже на протяжении трех лет. За последние 26 месяцев, начиная
с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного их прироста. Напомним, номинальный размер среднемесячного дохода россиян по итогам 2016 года составил 30 тысяч 775 рублей. Это на 1% превышает показатель предыдущего года. При этом номинальный размер заработной платы среднего россиянина
в 2016 году вырос сразу на 7,7% до 36 тысяч 703 рублей. В то же время реальная зарплата, отражающая покупательную способность полученных работником денег, увеличилась за год лишь на 0,6%.Ранее сообщалось, что
министр труда и социальной защиты Максим Топилин пообещал россиянам увеличение как реальной, так и номинальной зарплаты. Как писали Dni.Ru, глава Минтруда полагает, что важную роль в этом сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 19:44
Кличко упал и отжался

Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»

сегодня, 19:29
Как Киев наживается на бегстве украинцев

По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»

сегодня, 19:29
В центре Лиссабона паром протаранил причал

В центре Лиссабона случилось ЧП: паром, на борту которого находился 561 пассажир, протаранил причал..»

сегодня, 19:13
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»

сегодня, 18:44
Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah..»

сегодня, 18:43
В Москве уволили трактористов-"лентяев"

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