Падение самолета на торговый центр попало на видео
21 февраля 2017, вторник, 10:16 – ИА СОЧИ-24
Падение самолета на торговый центр попало на видео
В Австралии легкомоторный самолет упал на здание торгового центра. На борту лайнера находились пять человек, все они погибли. Трагедия произошла возле аэропорта Эссендон на севере Мельбурна,вскоре после того, как Beechcraft B200 Super King Air поднялся в воздух. Самолет с пятью пассажирами на борту направлялся на остров Кинг, передает телеканал ABC.Неожиданно лайнер начал снижаться и врезался в крышу торгового центра, после чего здание охватил огонь. Видео опубликовано изданием TEN Eyewitness News. Все находившиеся в самолете люди погибли. Жертв трагедии могло быть больше, но, к счастью, торговый центр еще не был открыт для посетителей, а 20 сотрудников магазина Spotlight, на который пришелся основной удар, не пострадали. Аэропорт и торговый центр закрыты – на месте происшествия работает полиция. Стражи порядка пока не озвучивают версии крушения, считая, что необходимо дождаться результатов экспертиз. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»