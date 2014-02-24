Пакистанский певец спас девушку во время концерта

Пакистанский певец Атиф Аслам прервал свое выступление в Карачи, чтобы спасти девушку от домогательств группы молодых людей в зрительном зале. Он возобновил концерт только после того, как удостоверился в ее безопасности. Во время выступления Атифа Аслама зрительный зал был переполнен, чем и хотела воспользоваться группа злоумышленников. Однако певец заметил их домогательства по отношению к девушке и прервал песню, чтобы обратиться к ним и помочь жертве их агрессии. "Вы никогда не видели девушки? Она же могла быть вашей матерью или сестрой", – цитирует "Би-би-си" пакистанского музыканта.Все произошедшее зрители записали на видео, которое моментально облетело интернет. Большинство пользователей Сети поддержали певца и его стремление оградить девушек от приставаний.
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На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»