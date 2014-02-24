Пара занялась сексом на глазах у пассажиров самолета
20 февраля 2017, понедельник, 11:29 – ИА СОЧИ-24
Пара занялась сексом на глазах у пассажиров самолета
Пикантный инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву. Скучающая пара решила не тратить время зря и предалась оральным ласкам прямо на глазах у изумленных пассажиров. Вероятно, чтобы сделать ситуацию еще более экстремальной, любовники попросили сидящего рядом мужчину заснять их интимные забавы на видео, передает Life.ru. Как видно на кадрах, девушка старательно работает на камеру в то время, как ее партнер наслаждается процессом.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»