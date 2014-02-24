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Парубий показал японцам свои трусы
2 марта 2017, четверг, 22:15 – ИА СОЧИ-24
На протокольном снимке, где Парубий позирует с председателем комитета Палаты советников Парламента
Японии по иностранным делам и обороне Такаси Уто, у него расстегнута молния на брюках. Фотографии, запечатлевшие спикера в неприличном виде,
вмиг разлетелись по Сети.Пользователи стали активно обсуждать инцидент. Одни ругают
спикера Рады за неряшливость, другие спорят, является ли это досадным недоразумением
или кто-то умышленно отфотошопил снимок, чтобы высмеять Парубия. Примечательно, что на сайт Рады выложена
версию с застегнутой на брюках молнией. Пользователи гадают, какой же
снимок является оригинальным. Критикуют спикера и за его
костюм. Юзеры отмечают, что пиджак явно маловат Парубию и в сочетании с расстегнутой
ширинкой представляет прекрасный ансамбль. Отметим, что неопрятный вид украинских политиков уже
стал своеобразной тенденцией. Больше всего преуспевает в этом тренде президент
Украины Петр Порошенко. Он не раз появлялся на публике и встречах высокого
уровня в мятом пиджаке.Как писали Dni.ru,
в конце марта 2016 года украинский лидер прибыл на встречу с президентом США
Бараком Обамой в Вашингтон в изрядно помятом пиджаке и грязных туфлях. На фоне
американского коллеги в идеально выглаженном костюме и тщательно начищенной
обуви, Порошенко выглядел комично и жалко. В частности, в неряшливости главы Украины обвинили его супругу. Что же качается украино-грузинского
политика Михаила Саакашвили, то он стал в отношении неаккуратности настоящим лидером
и предметом для насмешек и критики. Специалисты
относят его неряшливость к компетенции психологов. Напомним, известный поеданием галстука Саакашвили
в марте 2016 года вышел к трибуне в заправленных в носки брюках.
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