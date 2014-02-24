Парубий показал японцам свои трусы

2 марта 2017, четверг, 22:15 – ИА СОЧИ-24



Парубий показал японцам свои трусы

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий опозорился в Японии. На официальной церемонии он престал с расстегнутой ширинкой.На протокольном снимке, где Парубий позирует с председателем комитета Палаты советников ПарламентаЯпонии по иностранным делам и обороне Такаси Уто, у него расстегнута молния на брюках. Фотографии, запечатлевшие спикера в неприличном виде,вмиг разлетелись по Сети.Пользователи стали активно обсуждать инцидент. Одни ругаютспикера Рады за неряшливость, другие спорят, является ли это досадным недоразумениемили кто-то умышленно отфотошопил снимок, чтобы высмеять Парубия. Примечательно, что на сайт Рады выложенаверсию с застегнутой на брюках молнией. Пользователи гадают, какой жеснимок является оригинальным. Критикуют спикера и за егокостюм. Юзеры отмечают, что пиджак явно маловат Парубию и в сочетании с расстегнутойширинкой представляет прекрасный ансамбль. Отметим, что неопрятный вид украинских политиков ужестал своеобразной тенденцией. Больше всего преуспевает в этом тренде президентУкраины Петр Порошенко. Он не раз появлялся на публике и встречах высокогоуровня в мятом пиджаке.Как писали Dni.ru,в конце марта 2016 года украинский лидер прибыл на встречу с президентом СШАБараком Обамой в Вашингтон в изрядно помятом пиджаке и грязных туфлях. На фонеамериканского коллеги в идеально выглаженном костюме и тщательно начищеннойобуви, Порошенко выглядел комично и жалко. В частности, в неряшливости главы Украины обвинили его супругу. Что же качается украино-грузинскогополитика Михаила Саакашвили, то он стал в отношении неаккуратности настоящим лидероми предметом для насмешек и критики. Специалистыотносят его неряшливость к компетенции психологов. Напомним, известный поеданием галстука Саакашвилив марте 2016 года вышел к трибуне в заправленных в носки брюках.

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