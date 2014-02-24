Паспорт и права будут выдавать в МФЦ

С 1 февраля 2017 года в Центрах государственных услуг города Москвы (МФЦ) можно будет получить паспорт и водительские права. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин."Можно будет получить заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате – без биометрии, на срок пять лет", – добавил чиновник. В дальнейшем в можно будет оформить и заграничные паспорта нового образца, передает ТАСС.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»