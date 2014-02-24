Пассажир упал на рельсы в московском метро

Согласно информации пресс-службы Московского метрополитена, интервалы движения поездов по Сокольнической (красной) линии столичной подземки были увеличены из-за инцидента с пассажиром. По информации РЕН ТВ он упал на рельсы. О состоянии человека не сообщается, известно, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Позже движение поездов удалось восстановить.
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»