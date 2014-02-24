Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Петропавловск-Камчатский был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево., передает РЕН ТВ. Выяснилось, что одному из пассажиров лайнера стало плохо. По предварительным данным, он впал в кому.
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»