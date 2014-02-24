Пассажир взорванного поезда рассказал о ЧП

3 апреля 2017, понедельник, 17:15 – СОЧИ-24



Пассажир взорванного поезда рассказал о ЧП

Очевидцы ужасной трагедии в метро Санкт-Петербурга рассказали о случившемся. Как сообщил один из пассажиров, ехавших в злополучном вагоне, он увидел вспышку, после чего все вокруг потемнело и поезд резко затормозил.По словам очевидца, после того как сработала бомба, в вагоне осталось лежать человек 20-40. "Они взорвали первый вагон, чтобы остальные в него врезались… Мне помогли выйти пожарные. Некоторые тащили по три человека на себе", – цитирует его "Комсомольская правда". Пассажир отметил, что у пострадавших людей сгорели лица и волосы. "В вагоне все уже были настроены на смерть, если так можно выразиться. После взрыва все ожидали последствий, затем нас вывели", – рассказал другой очевидец. Он отметил, что, несмотря на испуг, пассажиры начали активно помогать друг другу выйти из вагона, передает НСН.По словам Александра, который в момент трагедии подходил к станции метро "Технологический институт", после взрыва начали выбегать люди – некоторые были с грязными лицами, в крови и потертой одежде, многие пребывали в панике. После этого начали выносить пострадавших и погибших, пишет РИА Новости. "Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются все это заснять и позвонить своим родным. Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище", – говорит очевидец. Другая пассажирка рассказала, что во время происшествия она как раз переходила на ту станцию, где произошел взрыв. "На этой станции все люди бежали, гарью пахло, задымление, все бежали к эскалатору быстрее и на вход", – рассказала женщина. Она отметила, что в момент трагедии в метро было очень много народу. Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере 50 человек, около десяти – погибли.

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