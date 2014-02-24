Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить
25 декабря 2016, воскресенье, 10:31 – ИА СОЧИ-24
Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить
Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера. "У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было. Лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал", – передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Тем временем спасатели сообщают, что личные вещи и чемоданы пассажиров потерпевшего крушение самолета Минобороны Ту-154 обнаружены на поверхности Черного моря. Также известно об обнаружении в акватории Черного моря одного тела пассажира, а также документов журналистов "Первого канала".По словам представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, труп обнаружен в шести километрах от береговой линии Сочи. Тело поднято на борт спасательного судна. В настоящий момент ведется большая поисково-спасательная операция, семь катеров работают в месте крушенияПо уточненным данным, на борту находились 92 человек, в том числе 8 членов экипажа, девять журналистов и 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, среди них руководитель народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.
Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»
Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»
Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»
Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»