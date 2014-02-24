Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет

29 марта 2017, среда, 15:31 – СОЧИ-24



Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет

Бывшая стюардесса Эрика Рот поделилась профессиональным секретом. Она рассказала, когда пассажирам удобнее всего посещать туалет.По ее словам, отправляться в уборную следует сразу после того, как выключается знак"пристегнуть ремни". Другое удобное время для посещения туалета – перед тем, как бортпроводники начинают предлагатьнапитки.Именно в эти моменты человек может стопроцентнорассчитывать на десять минут, когда его никто не будет беспокоить. По словам ЭрикиРот, уже приблизительно через 20 минут в дверь туалета постучат другие пассажиры,передает Lenta.ru.Ранее стюардессыроссийских авиакомпаний ответили на самые странные вопросы, возникающиеу путешественников. В частности, пассажиров интересовало, что будет, еслизапереться в туалете самолета?Бортпроводники объяснили: сначала они попросят человекавыйти. Если же ответа не последует, они сами откроют дверь с другой стороны.Отметим, в конце января прошлого года на борту самолета компанииKLM-Royal Dutch Airlines, прилетевшего в Москву из Амстердама, произошел курьезный случай. Тогда запершегося в туалете россиянинаприняли за террориста, потому что он не знал английский язык.В повышенную готовностьбыли приведены подразделения экстренных служб аэропорта. Экипаж лайнера былэвакуирован. В свою очередьроссиянин объяснил, что почувствовал сильное недомогание, из-за которого не могпокинуть кабинку.

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