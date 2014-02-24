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Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет
29 марта 2017, среда, 15:31 – СОЧИ-24
По ее словам, отправляться в уборную следует сразу после того, как выключается знак
"пристегнуть ремни". Другое удобное время для посещения туалета – перед тем, как бортпроводники начинают предлагать
напитки.
Именно в эти моменты человек может стопроцентно
рассчитывать на десять минут, когда его никто не будет беспокоить. По словам Эрики
Рот, уже приблизительно через 20 минут в дверь туалета постучат другие пассажиры,
передает Lenta.ru.
Ранее стюардессы
российских авиакомпаний ответили на самые странные вопросы, возникающие
у путешественников. В частности, пассажиров интересовало, что будет, если
запереться в туалете самолета?
Бортпроводники объяснили: сначала они попросят человека
выйти. Если же ответа не последует, они сами откроют дверь с другой стороны.Отметим, в конце января прошлого года на борту самолета компании
KLM-Royal Dutch Airlines, прилетевшего в Москву из Амстердама, произошел курьезный случай. Тогда запершегося в туалете россиянина
приняли за террориста, потому что он не знал английский язык.
В повышенную готовность
были приведены подразделения экстренных служб аэропорта. Экипаж лайнера был
эвакуирован. В свою очередь
россиянин объяснил, что почувствовал сильное недомогание, из-за которого не мог
покинуть кабинку.
Источник:
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