Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе
30 января 2017, понедельник, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе
В Московском метрополитене вечером 30 января случилось ЧП. Пассажирка на станции метро "Университет" упала с эскалатора, в результате чего пострадала другая женщина – она получила перелом позвоночника и ребра, передает РЕН ТВ.Потерпевшая сообщила, что не имеет ни к кому претензий. Подробности происшествия устанавливаются.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»