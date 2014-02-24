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Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово

16 января 2017, понедельник, 09:15 – ИА СОЧИ-24

Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово
Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово

Пассажирский лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово, передает РИА Новости. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стал перегрев лобового стекла. В аэропорту подтвердили факт посадки, отметив, что никто не пострадал, а воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:29
"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

сегодня, 13:28
Британский флот приготовил прием "Адмиралу Кузнецову"

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

сегодня, 13:16
На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

сегодня, 13:00
Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов

На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»

сегодня, 12:58
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой

На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 12:45
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Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»

сегодня, 12:45
Вор-романтик оставил букет цветов хозяйке квартиры

Весьма необычное ограбление квартиры было совершено в центре Москвы. Злоумышленник похитил у хозяйки жилья 100 тысяч рублей, оставив взамен букет цветов...»
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