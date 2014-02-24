Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово

16 января 2017, понедельник, 09:15 – ИА СОЧИ-24



Пассажирский лайнер аварийно сел в Домодедово

Пассажирский лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово, передает РИА Новости. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стал перегрев лобового стекла. В аэропорту подтвердили факт посадки, отметив, что никто не пострадал, а воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

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