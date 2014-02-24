Пассажиры рассказали о ЧП в метро

Очевидцы рассказали корреспонденту Dni.Ru о неполадках в работе Московского метрополитена. Из поездов, следующих по красной линии в сторону "Преображенской площади", пассажиров высаживают на "Сокольниках", составы уходят пустыми. На станции уже успела скопиться огромная толпа. Люди уходят, чтобы воспользоваться наземным транспортом. Позже в официальном аккаунте в Twitter метро сообщили, что движение от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского" было остановлено из-за инцидента с пассажиром. По состоянию на 08:16 мск оно было восстановлено и теперь входит в график.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»