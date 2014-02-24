Пассажиры рассказали о ЧП в метро



Янукович сошелся с моделью Playboy сегодня, 13:43 Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером...»

Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе сегодня, 13:29 Вячеслав Володин намерен встретиться с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом 12 января. Об этом журналистам рассказал сам глава нижней палаты российского парламента...»

Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов сегодня, 13:28 Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»

Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя сегодня, 13:16 Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»



ФИФА увеличит число участников чемпионата мира сегодня, 13:15 Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение об увеличении с 2026 года числа команд, которые могут принимать участие в чемпионате мира, до 48, говорится в официальном аккаунте ФИФА..»

Чиновники настучали на Улюкаева сегодня, 13:15 Сотрудники Минэкономразвития и Росимущества дали показания против Алексея Улюкаева. Теперь следователи опасаются, что экс-министр может оказать давление на этих чиновников...»

Володин диагностировал истерику у администрации Обамы сегодня, 13:14 Уходящая администрация США бьется в истерике. Отсюда и расширение "списка Магнитского", и новые антироссийские санкции, уверен председатель Госдумы России Вячеслав Володин...»

Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой сегодня, 12:43 В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»