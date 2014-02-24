Паук победил змею в смертельном бою



Для женщин вычислили идеальный танец вчера, 22:16 Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

На севере Москвы разбился мужчина вчера, 22:15 Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн вчера, 21:59 Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

Как выглядит типичный преступник вчера, 21:30 Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»



Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее вчера, 21:00 На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе вчера, 21:00 Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы вчера, 20:58 Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

На Украине завели дело против майора Прилепина вчера, 20:45 В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения...»