Паук победил змею в смертельном бою

Работники австралийской автомастерской North Vic Engines запечатлели момент, когда заползшую к ним в помещение змею атаковывает ядовитый паук. Смертельная схватка длилась меньше минуты. После яростного боя паук вида "австралийская вдова" обездвижил змею паутиной. Затем он нанес противнице смертельный укус, сообщает Mashable. Выложившие в Сеть видео схватки работники мастерской назвали ядовитого паука "ручным". Его яд опасен не только для животных, но и для человека и может привести к летальному исходу.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»