Павел Дуров предстал в образе шахида

21 марта 2017, вторник, 18:13 – ИА СОЧИ-24



Павел Дуров предстал в образе шахида

Фотография основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова в образе шахида вызвала недоумение пользователей Сети. Обсуждают новую аватарку российского бизнесмена и сторонники запрещенной в России террористической организации "ИГ".Джихадистыповерили в реальность фото и стали благодарить IT-предпринимателя за то, что онякобы стал сторонником радикального ислама. В Twitter-аккаунте "Д///ИХАД"опубликованы скриншоты их переписки. Было даже предположение, что Павел Дуровсменил имя на Абу Зубейр аль-Оджали.По одной из версий, россиянин такимобразом решил подшутить над очередным сбоем в соцсети "ВКонтакте".Поэтому он поменял свое предыдущее изображение на фотожабу. То,что Дуров не прокомментировал смену "имиджа" лично, навело некоторыхпользователей на мысль. Что его аккаунт взломали.Началось же все 18 марта стого, что Павел выложил в своем Twitter новую фотографию на паспорт, пошутив,что похож на ней на террористов. В Сети согласились, что Дуров походит на араба.Затем над фото бизнесмена "прикололись" иучастники Telegram-чата "Д///ИХАД".Затем появилась фотожаба на кадр якобы с иракского ТВ. Авскоре снимок бородатого Дурова был опубликован на егоофициальной странице "Вконтакте". Отметим, на реальном фото изображен террорист-смертник"ИГ", который в начале марта 2017 года подорвал группу иракского спецназа SWATв Мосуле на заминированном автомобиле.

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