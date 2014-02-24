Печальная свинка покорила Сеть

Печальная морская свинка заставила пользователей Сети задуматься о тщетности бытия и смысле жизни. Опубликованный в интернете ролик всего за два дня просмотрели более двухсот тысяч человек. На видео снят обед двух морских свинок. При этом, пока один грызун с аппетитом уплетает за обе щеки брокколи, второй даже не притрагивается к еде. "Когда наступило утро понедельника, а ты задумался, что твоя жизнь свернула не туда", – говорится в описании ролика. Пользователи сети предположили, что свинка погрузилась в печальные мысли, и принялась размышлять о тщетности бытия, сообщает Lenta.ru.
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»