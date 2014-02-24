Педофилам грозит пожизненный срок

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила ужесточить наказание для растлителей детей. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. "Я думаю, сейчас необходимо повторно внести законопроект об ужесточении наказания для таких лиц вплоть до пожизненного лишения свободы", – цитирует РИА Новости Мизулину. Сенатор подчеркнула, что в ситуации, когда взрослые люди пользуются доверием несовершеннолетних, чтобы склонить их к сексу, можно говорить о необходимости еще одного состава преступления для пожизненного заключения. Она добавила, что к такой категории лиц относятся родители, педагоги, то есть все те, кто проводят с ребенком больше всего времени и входят в круг его близких. Также сенатор прокомментировала и недавнее сообщение Следственного комитета о том, что в московской школе для одаренных детей педагоги якобы растлевали своих подопечных. Мизулина подчеркнула, что если факт сексуального насилия над учениками подтвердится, то наказание будет "очень серьезным", так как речь идет о группе несовершеннолетних. Она добавила, что учителям, чья вина в растлении будет доказана, могут вообще запретить работать в сфере, связанной с детьми. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподаватели элитной школы для одаренных детей "Лига школ" домогались учеников. По информации журналистов, педагоги заманивали школьников в бани и лагеря, где совершали над ними действия сексуального характера. После появления этих данных в прессе Следственный комитет организовал проверку.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»