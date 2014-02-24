Пенсионер погиб под колесами аэроэкспресса в Подмосковье
16 января 2017, понедельник, 09:00 – ИА СОЧИ-24
Пенсионер погиб под колесами аэроэкспресса в Подмосковье
Вечером 15 января 70-летний житель Московской области переходил железнодорожные пути по деревянному пешеходному настилу в районе платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги перед приближающимся аэроэкспрессом. Поезд сбил пенсионера и тот скончался на месте, передает агентство городских новостей "Москва". По факту произошедшего организована доследственная проверка.
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