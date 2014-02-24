Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы
10 января 2017, вторник, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы
В ресторане быстрого питания KFC на северо-западе Москвы пенсионеру стало плохо в очереди, передает Life.ru. Очевидцы вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти 73-летнего мужчину. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»