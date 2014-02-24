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Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"
17 февраля 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24
История борьбы с "аптечным пьянством" не нова –
еще с 2014 года премьер Дмитрий Медведев провел первое совещание кабинета
министров по этому вопросу. Минздрав по итогам обсуждения должен был
разработать изменения в законодательство, которые бы ограничили объемы тары
выпускаемых спиртосодержащих лекарственных средств и нормы их отпуска.После этого все спиртосодержащие лекарства попали в
"группу риска", на пути продажи которых должны были появиться
серьезные барьеры. Главный аргумент чиновников от медицины в поддержку
необходимости ограничений звучал просто – спирт содержит – значит лекарством
можно злоупотребить с целью напиться, причем в любое время дня и ночи.Правда, на фоне борьбы с "ветряными мельницами"
чиновники совсем упустили из вида появление алкоматов – аппаратов, торгующих
спиртосодержащими жидкостями. В результате эта "алкоматная чума"
распространилась по всей России, за исключением, наверное, московского региона.
Поэтому бессмысленно сваливать всю вину на производителей спиртосодержащих
лекарственных средств, они-то используют в производстве чистый медицинский
спирт.
И происшествие в Иркутске, когда в городе произошло массовое
отравление метиловым спиртом, этот постулат лишний раз подтвердило. Ведь
отравившиеся пили не настойку боярышника, а "Боярышника лосьон для
купания". Он даже продается не в аптеке, а в хозяйственном магазине. Но
власти решили закрутить гайки, и под раздачу попали производители лекарств. В
итоге сейчас идет речь о том, чтобы корвалол, валокордин и даже настойки
календулы и валерианы продавать лишь в таре до 25 миллилитров (это как пузырек
с йодом).Мотивация простая: это средства двойного назначения.
"Ну, какое двойное назначение может быть у корвалола? – недоумевает
исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. –
Попытка его выпить в неразведенном виде приведет только к тому, что человека
вырвет". Она напомнила, что у многих таких лекарств есть, конечно, и
таблеточные аналоги. Но есть огромное число людей, которые не могут принимать
только жидкие формы."Я не исключаю, что некоторые из таких лекарств исчезнут
из аптек после того, как их в приказном порядке переведут в тару на 25
миллилитров"Кстати, специалисты не исключают, что ужесточение требований
к спиртосодержащим лекарствам даст обратный эффект. По мнению директора по
развитию аналитической компании "RNC Фарма" Николая Беспалова, вопрос "аптечного
алкоголизма" весьма неоднозначен. "Вероятность отравления
лекарственными препаратами, содержащими спирт, фактически нулевая, с точки
зрения безопасности приема – это гораздо более надежная продукция, нежели тот
спиртосодержащий лосьон, которым отравились люди в Иркутске, – сказал он. –
Аптечный алкоголь – это своеобразный противовес обороту нелегального спирта как
такового".С введением ограничений на большие флаконы пациенты будут
вынуждены чаще ходить в аптеку для того, чтобы сделать привычный запас
необходимых препаратов. И что интересно, тот "Боярышник", которым
отравились люди в Иркутске, из-за того, что не является средством для приема
внутрь, под действие новых правил не попадет.
Источник:
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