Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"

17 февраля 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Пенсионеров приравняют к "аптечным алкоголикам"

"Заставь дурака богу молиться" – именно этой пословицей можно охарактеризовать действия чиновников после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске. С усердием подойдя к искоренению такого явления как "аптечный алкоголизм", профильные министерства и ведомства, как обычно, перестарались и поставили под угрозу жизни миллионов пожилых людей, попросту говоря, пенсионеров. Причина – ограничения на продажу капель, которые хотя и содержат спирт, но отнюдь не годятся для того, чтобы для удовлетворять алкогольные потребности.История борьбы с "аптечным пьянством" не нова –еще с 2014 года премьер Дмитрий Медведев провел первое совещание кабинетаминистров по этому вопросу. Минздрав по итогам обсуждения должен былразработать изменения в законодательство, которые бы ограничили объемы тарывыпускаемых спиртосодержащих лекарственных средств и нормы их отпуска.После этого все спиртосодержащие лекарства попали в"группу риска", на пути продажи которых должны были появитьсясерьезные барьеры. Главный аргумент чиновников от медицины в поддержкунеобходимости ограничений звучал просто – спирт содержит – значит лекарствомможно злоупотребить с целью напиться, причем в любое время дня и ночи.Правда, на фоне борьбы с "ветряными мельницами"чиновники совсем упустили из вида появление алкоматов – аппаратов, торгующихспиртосодержащими жидкостями. В результате эта "алкоматная чума"распространилась по всей России, за исключением, наверное, московского региона.Поэтому бессмысленно сваливать всю вину на производителей спиртосодержащихлекарственных средств, они-то используют в производстве чистый медицинскийспирт.И происшествие в Иркутске, когда в городе произошло массовоеотравление метиловым спиртом, этот постулат лишний раз подтвердило. Ведьотравившиеся пили не настойку боярышника, а "Боярышника лосьон длякупания". Он даже продается не в аптеке, а в хозяйственном магазине. Новласти решили закрутить гайки, и под раздачу попали производители лекарств. Витоге сейчас идет речь о том, чтобы корвалол, валокордин и даже настойкикалендулы и валерианы продавать лишь в таре до 25 миллилитров (это как пузырекс йодом).Мотивация простая: это средства двойного назначения."Ну, какое двойное назначение может быть у корвалола? – недоумеваетисполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. –Попытка его выпить в неразведенном виде приведет только к тому, что человекавырвет". Она напомнила, что у многих таких лекарств есть, конечно, итаблеточные аналоги. Но есть огромное число людей, которые не могут приниматьтолько жидкие формы."Я не исключаю, что некоторые из таких лекарств исчезнутиз аптек после того, как их в приказном порядке переведут в тару на 25миллилитров"Кстати, специалисты не исключают, что ужесточение требованийк спиртосодержащим лекарствам даст обратный эффект. По мнению директора поразвитию аналитической компании "RNC Фарма" Николая Беспалова, вопрос "аптечногоалкоголизма" весьма неоднозначен. "Вероятность отравлениялекарственными препаратами, содержащими спирт, фактически нулевая, с точкизрения безопасности приема – это гораздо более надежная продукция, нежели тотспиртосодержащий лосьон, которым отравились люди в Иркутске, – сказал он. –Аптечный алкоголь – это своеобразный противовес обороту нелегального спирта кактакового".С введением ограничений на большие флаконы пациенты будутвынуждены чаще ходить в аптеку для того, чтобы сделать привычный запаснеобходимых препаратов. И что интересно, тот "Боярышник", которымотравились люди в Иркутске, из-за того, что не является средством для приемавнутрь, под действие новых правил не попадет.

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