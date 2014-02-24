Пенсионеру проломили череп в центре Москвы

В центре Москвы жестоко избили 65-летнего мужчину. Как сообщает "360 Подмосковье", пострадавший был обнаружен с черепно-мозговой травмой на Садовой-Триумфальной улице. Во время госпитализации пенсионер успел сказать, что его избил неизвестный. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.
Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»
Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»