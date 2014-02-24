Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме

23 января 2017, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме

В Союзе пенсионеров России хотят обсудить идею Владимира Жириновского переселить стариков на север. Лидер общественной организации назвал предложение главы ЛДПР своеобразным, но не лишенным смысла.Председатель регионального отделения Союза пенсионеровРоссии по Москве Игорь Корнеев сказал, что идея Жириновского достойнаобсуждения. "Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить,продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, спенсионерами, на эту тему", – сказал он.По мнению Корнеева, согласятся на такой переезд не все.Однако он предположил, что желающие все же найдутся. "Я не думаю, чтомногие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильем, согласились быпоехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет", – сказал представительобщественной организации.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому самому исполнилось 70 лет, предложил помочь пожилым людям, изъявившим желание, с переездом вМурманск и Магадан. "Допустим, пенсионер живет в плохих условиях. Какаяему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все этотам есть", – считает политик-пенсионер.Предлагая переселить стариков на север, Жириновский сослалсяна информацию, что в моногородах, а также в Магадане или Мурманске пустуютквартиры, и туда можно заселить пенсионеров из центральной части страны. По мнению лидера ЛДПР, в моногорода можно отправить на ПМЖ итворческих людей, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение длятого, чтобы создавать свои шедевры. "Навязывать ничего не надо, необходимопросто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подчеркнулЖириновский.Депутат не в первый раз озвучивает инициативы, связанные с миграцией населения внутристраны. В 2015 году политик заявил, что в Крым можно переселить два-тримиллиона человек из северных регионов. Между тем в России сейчас реализуется социальный проект,основной целью которого является заселение городов с низким уровнемпроживающих. Согласно условиям этой социальной программы желающему бесплатновыделяют участки земли для проживания в малозаселенных уголках страны. Экспертыи раньше выступали с предложением создания отдельных городков с повышеннымкомфортом для пенсионеров в дальних регионах России. В таких случаях им будутпредоставляться квартиры в этих обустроенных зонах взамен жилья вкрупных городах, которое займут представители активно работающего молодого поколения.

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