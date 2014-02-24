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Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме

23 января 2017, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24

Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме
Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме
В Союзе пенсионеров России хотят обсудить идею Владимира Жириновского переселить стариков на север. Лидер общественной организации назвал предложение главы ЛДПР своеобразным, но не лишенным смысла.

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров
России по Москве Игорь Корнеев сказал, что идея Жириновского достойна
обсуждения. "Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить,
продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с
пенсионерами, на эту тему", – сказал он.
По мнению Корнеева, согласятся на такой переезд не все.
Однако он предположил, что желающие все же найдутся. "Я не думаю, что
многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильем, согласились бы
поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет", – сказал представитель
общественной организации.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому самому исполнилось 70 лет, предложил помочь пожилым людям, изъявившим желание, с переездом в
Мурманск и Магадан. "Допустим, пенсионер живет в плохих условиях. Какая
ему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все это
там есть", – считает политик-пенсионер.
Предлагая переселить стариков на север, Жириновский сослался
на информацию, что в моногородах, а также в Магадане или Мурманске пустуют
квартиры, и туда можно заселить пенсионеров из центральной части страны. По мнению лидера ЛДПР, в моногорода можно отправить на ПМЖ и
творческих людей, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение для
того, чтобы создавать свои шедевры. "Навязывать ничего не надо, необходимо
просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подчеркнул
Жириновский.

Депутат не в первый раз озвучивает инициативы, связанные с миграцией населения внутри
страны. В 2015 году политик заявил, что в Крым можно переселить два-три
миллиона человек из северных регионов. Между тем в России сейчас реализуется социальный проект,
основной целью которого является заселение городов с низким уровнем
проживающих. Согласно условиям этой социальной программы желающему бесплатно
выделяют участки земли для проживания в малозаселенных уголках страны. Эксперты
и раньше выступали с предложением создания отдельных городков с повышенным
комфортом для пенсионеров в дальних регионах России. В таких случаях им будут
предоставляться квартиры в этих обустроенных зонах взамен жилья в
крупных городах, которое займут представители активно работающего молодого поколения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:30
Как Общественная палата помогает строить новую экономику России

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сегодня, 18:15
Боевиков "ИГ" выбили с высоты 725 под Пальмирой

Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»

сегодня, 18:13
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