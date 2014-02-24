|23 января, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Пенсионеры o призыве Жириновского селить стариков на Колыме
23 января 2017, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24
Председатель регионального отделения Союза пенсионеров
России по Москве Игорь Корнеев сказал, что идея Жириновского достойна
обсуждения. "Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить,
продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с
пенсионерами, на эту тему", – сказал он.
По мнению Корнеева, согласятся на такой переезд не все.
Однако он предположил, что желающие все же найдутся. "Я не думаю, что
многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильем, согласились бы
поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет", – сказал представитель
общественной организации.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому самому исполнилось 70 лет, предложил помочь пожилым людям, изъявившим желание, с переездом в
Мурманск и Магадан. "Допустим, пенсионер живет в плохих условиях. Какая
ему разница, где он находится? Главное – отдельная квартира, магазины. Все это
там есть", – считает политик-пенсионер.
Предлагая переселить стариков на север, Жириновский сослался
на информацию, что в моногородах, а также в Магадане или Мурманске пустуют
квартиры, и туда можно заселить пенсионеров из центральной части страны. По мнению лидера ЛДПР, в моногорода можно отправить на ПМЖ и
творческих людей, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение для
того, чтобы создавать свои шедевры. "Навязывать ничего не надо, необходимо
просто выступить с такой инициативой и посмотреть на реакцию людей", – подчеркнул
Жириновский.
Депутат не в первый раз озвучивает инициативы, связанные с миграцией населения внутри
страны. В 2015 году политик заявил, что в Крым можно переселить два-три
миллиона человек из северных регионов. Между тем в России сейчас реализуется социальный проект,
основной целью которого является заселение городов с низким уровнем
проживающих. Согласно условиям этой социальной программы желающему бесплатно
выделяют участки земли для проживания в малозаселенных уголках страны. Эксперты
и раньше выступали с предложением создания отдельных городков с повышенным
комфортом для пенсионеров в дальних регионах России. В таких случаях им будут
предоставляться квартиры в этих обустроенных зонах взамен жилья в
крупных городах, которое займут представители активно работающего молодого поколения.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.