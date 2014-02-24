Пенсиям пообещали стабильное падение

Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров. Несмотря на то, что правительство вернулось к практике индексации пенсий по уровню реальной инфляции, показатель реальных выплат по-прежнему будет уменьшаться. "Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим", – цитирует РИА Новости министра труда России Максима Топилина. Подобная тенденция, по его оценке, сохранится в течение трех лет.Глава Минртруда рассказал, что в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и десять миллионов работающих. Именно за счет того, что последним пенсия не будет индексироваться общий показатель будет незначительно уменьшаться.Возглавляющий Пенсионный фонд России Антон Дроздов рассказал, что в России пенсия составляет 35,2% от средней зарплаты по стране. Как рассказывал ранее сам Топилин, индексация пенсий работающим пенсионерам по-прежнему ведется, однако на руки они получают меньше. Чтобы получить пенсию целиком им придется уволиться."Вариант возврата к старой схеме, когда человек и работал, и получал на руки проиндексированную пенсию, пока не обсуждается", – отметил министр труда и социальной защиты. О том, как изменится система выплаты пенсий в 2017 году рассказывали ранее Dni.Ru.Страховые пенсии пересчитают в соответствии с уровнем фактической инфляции, а государственные, в том числе и социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума, пообещал Антон Дроздов. Выплаты неработающим пенсионерам возрастут с февраля.
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В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»
Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»
Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»
Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»
Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»
В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»
В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»
Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»
Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»