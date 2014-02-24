Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу

6 февраля 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу

В 2017-2019 годах пенсии россиян вырастут более чем на тысячу рублей. В среднем выплаты составят 14 тысяч рублей, доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.Он отметил, что дальнейший рост пенсий и ихиндексация по прошлогодней инфляции предусматриваются исходя из бюджета на2017-2019 годы. Причем у некоторых категорий граждан пенсия перевалит за 40тысяч рублей. К ним относятся, например, ветераны и участники войны.Также Дроздов заявил, что в текущем году пенсия составит порядка 14 тысячрублей в месяц. "Это на 2,1% больше, чем инфляция", – цитирует главуПенсионного фонда ТАСС. Такая ситуация, по мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, знаменует переходк росту пенсий в реальном, а не в номинальном выражении.В свою очередь Дроздов подтвердил, что с 1 апреля 2017 года будетпроизведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума.А для работающих пенсионеров пересчет пенсий предстоит 1 августа. Средняя суммаэтого перерасчета составит 200 рублей.Пенсионный фонд уже завершил единовременнуювыплату в пять тысяч рублей 43,5 миллиона пенсионеров. По словам главыведомства, на это было выделено 22 миллиарда рублей.Дроздов отметил, что до 1 февраляПенсионным фондом проведены все необходимые работы по индексации пенсий на5,4%. "Индексация будет произведена 31,5 миллиона человек, деньги уженаправлены", – сказал глава Пенсионного фонда. Также он сообщил, что втекущем году изменен порядок индексации ежемесячных выплат льготникам (инвалидами участникам Великой Отечественной войны). В эту категорию вошли 15,6 миллионачеловек.

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