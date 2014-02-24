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Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу
6 февраля 2017, понедельник, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Он отметил, что дальнейший рост пенсий и их
индексация по прошлогодней инфляции предусматриваются исходя из бюджета на
2017-2019 годы. Причем у некоторых категорий граждан пенсия перевалит за 40
тысяч рублей. К ним относятся, например, ветераны и участники войны.
Также Дроздов заявил, что в текущем году пенсия составит порядка 14 тысяч
рублей в месяц. "Это на 2,1% больше, чем инфляция", – цитирует главу
Пенсионного фонда ТАСС. Такая ситуация, по мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, знаменует переход
к росту пенсий в реальном, а не в номинальном выражении.
В свою очередь Дроздов подтвердил, что с 1 апреля 2017 года будет
произведена индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума.
А для работающих пенсионеров пересчет пенсий предстоит 1 августа. Средняя сумма
этого перерасчета составит 200 рублей.
Пенсионный фонд уже завершил единовременную
выплату в пять тысяч рублей 43,5 миллиона пенсионеров. По словам главы
ведомства, на это было выделено 22 миллиарда рублей.
Дроздов отметил, что до 1 февраля
Пенсионным фондом проведены все необходимые работы по индексации пенсий на
5,4%. "Индексация будет произведена 31,5 миллиона человек, деньги уже
направлены", – сказал глава Пенсионного фонда. Также он сообщил, что в
текущем году изменен порядок индексации ежемесячных выплат льготникам (инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны). В эту категорию вошли 15,6 миллиона
человек.
Источник:
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