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Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России

9 марта 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России
Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России
Палата представителей Конгресса США запретила американскому военному ведомству сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Это следует из проекта бюджета Пентагона на 2017 финансовый год.
Согласно документу, Конгресс выделил на военные нужды США 578
миллиардов долларов. За проект бюджета проголосовал 371 конгрессмен, против высказались
лишь 48. "Никакие из этих средств не могут быть использованы министром
обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", – отмечается
в документе.Запрет должен действовать до тех пор, пока российская корпорация не
откажется от поставок летального вооружения в Сирию, а также пока "российские
вооруженные силы не покинут Крым". Глава Пентагона может попытаться оспорить
эту установку.Для этого министру обороны необходимо провести консультации
с госсекретарем и директором национальной разведки. Если они решат, что такое
сотрудничество отвечает интересам США, и убедят в этом профильные комитеты Конгресса,
то в бюджет будут внесены поправки, передает Lenta.ru. В декабре 2016 года уходящий президент США Барак Обама
подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, в котором прописано ограничение
военного сотрудничества с Россией. В тоже время Штаты ослабили односторонние
санкции в отношении "Рособоронэкспорта", разрешив приобретать
специализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договора
по открытому небу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:44
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сегодня, 08:15
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