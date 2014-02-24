Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России

9 марта 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24



Пентагону неожиданно запретили покупать оружие у России

Палата представителей Конгресса США запретила американскому военному ведомству сотрудничать с "Рособоронэкспортом". Это следует из проекта бюджета Пентагона на 2017 финансовый год.Согласно документу, Конгресс выделил на военные нужды США 578миллиардов долларов. За проект бюджета проголосовал 371 конгрессмен, против высказалисьлишь 48. "Никакие из этих средств не могут быть использованы министромобороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", – отмечаетсяв документе.Запрет должен действовать до тех пор, пока российская корпорация неоткажется от поставок летального вооружения в Сирию, а также пока "российскиевооруженные силы не покинут Крым". Глава Пентагона может попытаться оспоритьэту установку.Для этого министру обороны необходимо провести консультациис госсекретарем и директором национальной разведки. Если они решат, что такоесотрудничество отвечает интересам США, и убедят в этом профильные комитеты Конгресса,то в бюджет будут внесены поправки, передает Lenta.ru. В декабре 2016 года уходящий президент США Барак Обамаподписал закон об оборонных расходах на 2017 год, в котором прописано ограничениевоенного сотрудничества с Россией. В тоже время Штаты ослабили односторонниесанкции в отношении "Рособоронэкспорта", разрешив приобретатьспециализированное цифровое оборудование, используемое в рамках реализации Договорапо открытому небу.

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