Перед смертью москвичка прожила в лесу два дня

Сотрудники правоохранительных органов столицы продолжают расследовать гибель москвички Натальи Меламед. Они установили, что девушка два дня прожила в лесу, прежде чем замерзла насмерть.В желудке покойной обнаружили десять таблеток амитриптилина. Теперь предстоит выяснить, от чего именно наступила смерть – в результате переохлаждения или передозировки сильнодействующего антидепрессанта.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»