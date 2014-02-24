Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
14 февраля 2017, вторник, 10:58 – ИА СОЧИ-24
Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
Преступники в форме дворников напали на инкассаторов в Москве. В результате происшествия пострадали три человека, один из них погиб. Нападение произошло недалеко от отделения "Почты России" на северо-востоке столицы. Вооруженные злоумышленники передвигались на автомобиле Mercedes. Они пытались отнять у инкассаторов "Почты России" сумку с деньгами, в результате чего завязалась перестрелка. Ранения получили четыре человека, один из налетчиков скончался. Водителю фельдъегерской службы Олегу М., который был ранен в ходе перестрелки, оказывают медицинскую помощь. Видео нападения было опубликовано в Сети. По предварительным данным, на преступниках были маски и форма дворников. Пытаясь скрыться, они потеряли пистолет. Прямую трансляцию ведет Life.ru. По факту нападения проводится проверка, для поимки злоумышленников введен план "Перехват", передает ТАСС.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»