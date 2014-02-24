Первая пресс-конференция Дональда Трампа. Online

В Нью-Йорке проходит первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа. Ожидается, что политик прояснит свою позицию по ряду вопросов внешней политики, в том числе расскажет о том, какими видит отношения Москвы и Вашингтона. Прямую трансляцую ведет Ruptly.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала появившуюся в прессе информацию о наличии в России некоего компромата на избранного президента США Дональда Трампа. По словам дипломата, это "умопомрачительная ересь"...»
По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше...»