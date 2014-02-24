Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме
8 января 2017, воскресенье, 15:46 – ИА СОЧИ-24
Первые фото с места наезда грузовика на людей в Иерусалиме
Сообщается, что грузовик, за рулем которого был неустановленный мужчина, совершил наезд на толпу людей в Иерусалиме. В Сети появились первые фотографии с места происшествия. На снимках виден сам грузовик, лежащих на земле людей и сотрудников экстренных служб города, прибывших на место ЧП. На лобовом стекле автомобиля видны дырки от пуль. Сообщается, что водитель был застрелен на месте. Также, согласно последним данным, в результате наезда 15 человек пострадали, четверо погибли.
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»