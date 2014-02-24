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Первые потери в торговой войне США и Китая
17 февраля 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24
Иностранные инвесторы отвернулись от Китая: их вложения в экономику
страны в первый месяц 2017 года составили 11,6 миллиарда долларов. Такой антирекорд
может быть связан с началом календарного года, но, не исключено, что это – первые потери Китая в начавшейся торговой
войне с Америкой.
Напомним, что Дональд Трамп еще до своего избрания называл
Китай "тарифным манипулятором" и заявлял о желании ввести
заградительные тарифы. В программном выступлении в октябре 2016 года тогда еще
кандидат в президенты заявил, что нынешние торговые соглашения с
Китаем "просто чудовищны", а также обвинил Китай в валютных
манипуляциях и пообещал ввести импортные пошлины на китайские товары до 45%.
Эти угрозы еще тогда с тревогой восприняли инвесторы, а
эксперты предупредили о том, что из-за принятых на "горячую голову" решений
в первую очередь пострадают потребители: вырастет стоимость товаров, удар
ощутят и американские фермеры, экспортирующие в КНР кукурузу и пшеницу. Если США все-таки пойдут на обострение и введут дополнительные
тарифы, к примеру, на популярные в Штатах китайские смартфоны и ноутбуки, то это
по сути станет дополнительным налогом для американских потребителей, ведь
известно, что Китай обеспечивает около 70% мирового производства электроники.
Ну а если КНР в ответ введет свои, "зеркальные" тарифы, то пострадают
американская автомобильная и авиационная промышленность.
О том, что торговая война между двумя державами уже началась
говорят несколько знаковых событий в отношениях Пекина и Вашингтона, на которые
обратили внимание эксперты. США ввели санкции против двух китайских компаний и
трех граждан КНР из-за того, что они, как утверждают американские власти,
поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающими
содействие ракетным программам. Пекин отреагировал на этот недружественный шаг
мгновенно, заявив, что использование односторонних санкций не будет
благоприятным для укрепления взаимного доверия.
Но, более серьезному анализу с точки зрения не только
экономики и политики, но и глубинных основ взаимоотношений США и Китая, эксперты
подвергли другое событие. Точнее сказать, отсутствие всякого события. 28 января
Дональд Трамп не поздравил китайцев с наступлением Нового года по лунному
календарю, хотя все предшественники 45-го президента США традиционно делали
это. Трамп, заняв пост президента, пренебрег общепринятым правилом. Что это – простая
забывчивость или демонстративный шаг, показывающий, кто главный в связке
Пекин-Вашингтон? Справедливости ради стоит отметить, что дочь Трампа Иванка
на пятый день после Нового года пришла в китайское посольство в Вашингтоне и
поздравила персонал дипмиссии с праздником. Наблюдатели сразу сделали вывод,
что таким образом президент США подает Пекину сигнал – Трамп хорошо знает Китай
и драться с ним пока не собирается. Но, в то же время, "дипломатия
принцессы" может говорить и о другом скрытом смысле: визит Иванки в
посольство есть ни что иное, как символический подарок перед большой войной.
Источник:
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