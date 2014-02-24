ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Первые потери в торговой войне США и Китая

17 февраля 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24

Первые потери в торговой войне США и Китая
Первые потери в торговой войне США и Китая
Китайская экономика, которую принято считать одной из самых сильных в мире, переживает не лучшие времена: объем прямых иностранных инвестиций в Поднебесную сократился в январе 2017 года почти на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Иностранные инвесторы отвернулись от Китая: их вложения в экономику
страны в первый месяц 2017 года составили 11,6 миллиарда долларов. Такой антирекорд
может быть связан с началом календарного года, но, не исключено, что это – первые потери Китая в начавшейся торговой
войне с Америкой.
Напомним, что Дональд Трамп еще до своего избрания называл
Китай "тарифным манипулятором" и заявлял о желании ввести
заградительные тарифы. В программном выступлении в октябре 2016 года тогда еще
кандидат в президенты заявил, что нынешние торговые соглашения с
Китаем "просто чудовищны", а также обвинил Китай в валютных
манипуляциях и пообещал ввести импортные пошлины на китайские товары до 45%.
Эти угрозы еще тогда с тревогой восприняли инвесторы, а
эксперты предупредили о том, что из-за принятых на "горячую голову" решений
в первую очередь пострадают потребители: вырастет стоимость товаров, удар
ощутят и американские фермеры, экспортирующие в КНР кукурузу и пшеницу. Если США все-таки пойдут на обострение и введут дополнительные
тарифы, к примеру, на популярные в Штатах китайские смартфоны и ноутбуки, то это
по сути станет дополнительным налогом для американских потребителей, ведь
известно, что Китай обеспечивает около 70% мирового производства электроники.
Ну а если КНР в ответ введет свои, "зеркальные" тарифы, то пострадают
американская автомобильная и авиационная промышленность.
О том, что торговая война между двумя державами уже началась
говорят несколько знаковых событий в отношениях Пекина и Вашингтона, на которые
обратили внимание эксперты. США ввели санкции против двух китайских компаний и
трех граждан КНР из-за того, что они, как утверждают американские власти,
поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающими
содействие ракетным программам. Пекин отреагировал на этот недружественный шаг
мгновенно, заявив, что использование односторонних санкций не будет
благоприятным для укрепления взаимного доверия.

Но, более серьезному анализу с точки зрения не только
экономики и политики, но и глубинных основ взаимоотношений США и Китая, эксперты
подвергли другое событие. Точнее сказать, отсутствие всякого события. 28 января
Дональд Трамп не поздравил китайцев с наступлением Нового года по лунному
календарю, хотя все предшественники 45-го президента США традиционно делали
это. Трамп, заняв пост президента, пренебрег общепринятым правилом. Что это – простая
забывчивость или демонстративный шаг, показывающий, кто главный в связке
Пекин-Вашингтон? Справедливости ради стоит отметить, что дочь Трампа Иванка
на пятый день после Нового года пришла в китайское посольство в Вашингтоне и
поздравила персонал дипмиссии с праздником. Наблюдатели сразу сделали вывод,
что таким образом президент США подает Пекину сигнал – Трамп хорошо знает Китай
и драться с ним пока не собирается. Но, в то же время, "дипломатия
принцессы" может говорить и о другом скрытом смысле: визит Иванки в
посольство есть ни что иное, как символический подарок перед большой войной.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы...»

вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
Госдума поможет отраслевым вузам

Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:14
Яценюк радикально сменил имидж

Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк сильно изменился внешне. Он отрастил бороду и усы...»

вчера, 21:44
Порошенко в Мюнхене пожаловался на "злобного" Путина

Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»

вчера, 21:13
Киев поймали на "крымских галлюцинациях"

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»

вчера, 20:59
В Москве произошла массовая драка

В правоохранительные органы столицы поступило сообщение о массовой драке в Москве..»

вчера, 20:30
Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»

вчера, 20:29
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян

Пользователи социальных сетей опубликовали откровенные снимки молодой Марии Максаковой. На одной из фотографий будущий депутат Госдумы танцует практически голышом...»

вчера, 20:00
Черепаха обогнала зайца в состязании на скорость

В прямом эфире в социальной сети Facebook показали гонку, участниками которой стали черепаха и заяц. За соревнованиями следили порядка трех миллионов человек...»

вчера, 19:16
Госдума поможет отраслевым вузам

Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.