Первые потери в торговой войне США и Китая

17 февраля 2017, пятница, 11:44 – ИА СОЧИ-24



Первые потери в торговой войне США и Китая

Китайская экономика, которую принято считать одной из самых сильных в мире, переживает не лучшие времена: объем прямых иностранных инвестиций в Поднебесную сократился в январе 2017 года почти на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.Иностранные инвесторы отвернулись от Китая: их вложения в экономикустраны в первый месяц 2017 года составили 11,6 миллиарда долларов. Такой антирекордможет быть связан с началом календарного года, но, не исключено, что это – первые потери Китая в начавшейся торговойвойне с Америкой.Напомним, что Дональд Трамп еще до своего избрания называлКитай "тарифным манипулятором" и заявлял о желании ввестизаградительные тарифы. В программном выступлении в октябре 2016 года тогда ещекандидат в президенты заявил, что нынешние торговые соглашения сКитаем "просто чудовищны", а также обвинил Китай в валютныхманипуляциях и пообещал ввести импортные пошлины на китайские товары до 45%.Эти угрозы еще тогда с тревогой восприняли инвесторы, аэксперты предупредили о том, что из-за принятых на "горячую голову" решенийв первую очередь пострадают потребители: вырастет стоимость товаров, ударощутят и американские фермеры, экспортирующие в КНР кукурузу и пшеницу. Если США все-таки пойдут на обострение и введут дополнительныетарифы, к примеру, на популярные в Штатах китайские смартфоны и ноутбуки, то этопо сути станет дополнительным налогом для американских потребителей, ведьизвестно, что Китай обеспечивает около 70% мирового производства электроники.Ну а если КНР в ответ введет свои, "зеркальные" тарифы, то пострадаютамериканская автомобильная и авиационная промышленность.О том, что торговая война между двумя державами уже началасьговорят несколько знаковых событий в отношениях Пекина и Вашингтона, на которыеобратили внимание эксперты. США ввели санкции против двух китайских компаний итрех граждан КНР из-за того, что они, как утверждают американские власти,поддерживали контакты с коммерческими организациями Ирана, оказывающимисодействие ракетным программам. Пекин отреагировал на этот недружественный шагмгновенно, заявив, что использование односторонних санкций не будетблагоприятным для укрепления взаимного доверия.Но, более серьезному анализу с точки зрения не толькоэкономики и политики, но и глубинных основ взаимоотношений США и Китая, экспертыподвергли другое событие. Точнее сказать, отсутствие всякого события. 28 январяДональд Трамп не поздравил китайцев с наступлением Нового года по лунномукалендарю, хотя все предшественники 45-го президента США традиционно делалиэто. Трамп, заняв пост президента, пренебрег общепринятым правилом. Что это – простаязабывчивость или демонстративный шаг, показывающий, кто главный в связкеПекин-Вашингтон? Справедливости ради стоит отметить, что дочь Трампа Иванкана пятый день после Нового года пришла в китайское посольство в Вашингтоне ипоздравила персонал дипмиссии с праздником. Наблюдатели сразу сделали вывод,что таким образом президент США подает Пекину сигнал – Трамп хорошо знает Китайи драться с ним пока не собирается. Но, в то же время, "дипломатияпринцессы" может говорить и о другом скрытом смысле: визит Иванки впосольство есть ни что иное, как символический подарок перед большой войной.

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