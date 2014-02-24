Первый месяц Трампа: война или мир

20 февраля 2017, понедельник, 22:01 – ИА СОЧИ-24



Первый месяц Трампа: война или мир

Первый месяц нахождения у власти президента США Дональда Трампа прошел под знаком запретов и скандалов. Новый глава Белого дома пока не показал себя мудрым правителем, но зато успел рассориться с журналистами и настроить против себя часть населения страны.БОРЕЦ С ФЕЙКАМИЕще до инаугурации Трамп нелестно высказывался ожурналистах, которые, по его словам, занимаются созданием выдуманных новостей.На своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента Трамп дажеотказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав его телеканал "фейковым".Война главы Белого дома с прессой продолжилась и дальше.Последняя встреча президента с журналистами вновь ознаменовалась его громкимизаявлениями. На этот раз под горячую руку Трампа попали сразу несколькоизданий: влиятельная газета The New York Times, телеканалы NBC, ABC, CBS и всетот же нелюбимый президентом CNN. Мало того,что Трамп упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, так он еще назвал их"врагами американского народа". Глава Белого дома назвал ерундой,фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы о якобы имевших место связях егопредвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что ихложь мешает ему поладить с Москвой.Обиженные журналисты за словом в карман не полезли и ответилиТрампу в духе "сам дурак". Вашингтонский репортер британской газетыGuardian, присутствовавший на пресс-конференции, назвал выступление главыгосударства экстравагантным. По мнению журналиста, Трамп больше походил накомика, чем на президента. Портал Business Insider отмечает, что из 76 минутпресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления -номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнениюжурналистов сайта, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических ибеспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства вСША".В России выступление Трампа на пресс-конференции никак непрокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, чтов Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США Дональда Трампапри всем уважении к нему.ТРАМП И КРЫМЧто касается отношений Трампа с Россией, то в первые днипрезидентства новый глава Белого дома позвонил российскому президенту и это быловполне ожидаемо: новый лидер одной сверхдержавы сверяет часы с лидером другой.Никаких сенсаций этот 40-минутный разговор не принес: обсуждались мировыепроблемы, борьба с терроризмом и двусторонние отношения. Впрочем, за месяцнахождения во власти Трамп не только не вернулся к своим обещаниям, которые онщедро раздавал во время предвыборной кампании, но и сделал несколько неприятныхдля России заявлений.Сначала позицию президента озвучил его пресс-секретарь ШонСпайсер, который впервые изложил официальную позициюруководства США относительно Крыма. По его словам, Трамп дал ясно понять, чтоожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации вДонбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместилкороткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрацииОбамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"А ведь еще летом 2016 года во время своей предвыборнойкампании Трамп придерживался совсем другого мнения. Кандидат на пост главы СШАзаверял, что разберется с крымской проблемой. В интервью телеканалу ABC онподтвердил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос опризнании Крыма частью России и снятии санкций. Получается, не смог…МИГРАНТЫ! ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!Одно из первых политических решений нового хозяина Белогодома, наделавших много шуму в стране, был указ о приостановке приема беженцев вСША. Согласно документу, который подписал Трамп чуть ли ни в первый день послеинаугурации, максимальное число беженцев, которое примут Штаты до 30 сентября2017 года, составит всего 50 тысяч человек. Предшественник Трампа прогнозировал,что США примут в два раза больше мигрантов, Барак Обама называл цифру 110 тысяч.В продолжении борьбы с мигрантами, которых американские спецслужбыподозревают в терроризме, в конце января Трамп подписал указ, предусматривающийприостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Президент такжеограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали иСудана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США, по странепрокатилась волна уличных протестов, которые не утихают до сих пор. В первыедни после появления указа бурлила и Европа. 1 февраля несколько тысяч человеквышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американскогопрезидента. Участники акции хотели показать, что многие голландцы отвергаютксенофобскую политику Трампа.ЗАЧИСТКА "ЗАСЛУГ" ОБАМЫВ первой месяц своего правления прошелся Трамп и по наследиюБарака Обамы. Начал с того, что запустил процедуру отмены реформыздравоохранения Obamacare. 44-йпрезидент США считал именно этот закон одним из главных своих успехов, но наделе реформа оставила за бортом часть граждан страны и только увеличила расходына медицину со стороны правительства.Также новый глава Белого дома денонсировал соглашение оТранстихоокеанском партнерстве. Торговый договор предполагал полную отменутаможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Своерешение Трамп охарактеризовал как "замечательную вещь для американскихтрудящихся", но пока о первых результатах этого шага выводы делать рано.СТЕНА ТРАМПАНаконец, Трамп воплотил в жизнь одну из давнишних своих идей– он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Вопрос о срокахи цене строительства окончательно не решен, известна лишь предварительнаястоимость проекта – 15 миллиардов долларов. После известий о решении Трампа возлеБелого дома была проведена акция протеста, доллар пошел вниз, а мексиканскийлидер отменил свой визит в Вашингтон. Общая протяженность границы двух стран –3145 километров, но частично стена между странами уже существует. Сегодня длиназаградительных сооружений, которые начали возводить еще при ДжорджеБуше-младшем, немногим превышает тысячу километров.ТРАМП НАШ?Первый месяц президентства Дональда Трампа показал, чтовеских оснований для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном так и нет.Новый хозяин Белого дома пока играет по старым правилам и не собираетсязатрагивать наследство Барака Обамы в части отношений с Россией. Причин здесьможет быть несколько. Во-первых, Трамп – далеко не самостоятельная фигура. Надним довлеют и Конгресс, и мощные политические элиты, и силовые ведомства, ивоенные. Поэтому в одночасье взять повернуться лицом к России Трампу совсемнепросто. В-вторых, по словам самого же Трампа, сказанным им наинаугурации, он пришел, чтобы снова сделать Америку сильной и великой. Неисключено, что первые месяцы своего президентства он посвятит воплощению вжизнь именно этого лозунга, а уже потом решит, что ему делать с Россией.Наконец, не исключено, что ответ на вопрос "С кем Вы,мистер Трамп?" будет дан после первой встречи американского и российскогопрезидентов, так что списывать Трампа со счетов надежного партнера, а может быть, и друга Москвы пока еще рано. Известно, чтопереговоры лидеров двух мировых держав находятся в стадии подготовки, но дата иместо их проведения пока не известны. С большой долей вероятности они пройдут вЛюбляне – столице Словении.

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