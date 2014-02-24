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Первый месяц Трампа: война или мир
20 февраля 2017, понедельник, 22:01 – ИА СОЧИ-24
БОРЕЦ С ФЕЙКАМИ
Еще до инаугурации Трамп нелестно высказывался о
журналистах, которые, по его словам, занимаются созданием выдуманных новостей.
На своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента Трамп даже
отказался отвечать на вопрос журналиста CNN, назвав его телеканал "фейковым".
Война главы Белого дома с прессой продолжилась и дальше.
Последняя встреча президента с журналистами вновь ознаменовалась его громкими
заявлениями. На этот раз под горячую руку Трампа попали сразу несколько
изданий: влиятельная газета The New York Times, телеканалы NBC, ABC, CBS и все
тот же нелюбимый президентом CNN. Мало того,
что Трамп упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, так он еще назвал их
"врагами американского народа". Глава Белого дома назвал ерундой,
фальшивкой, мошенничеством и уловкой материалы о якобы имевших место связях его
предвыборного штаба с Россией. Заодно Трамп обвинил журналистов в том, что их
ложь мешает ему поладить с Москвой.
Обиженные журналисты за словом в карман не полезли и ответили
Трампу в духе "сам дурак". Вашингтонский репортер британской газеты
Guardian, присутствовавший на пресс-конференции, назвал выступление главы
государства экстравагантным. По мнению журналиста, Трамп больше походил на
комика, чем на президента. Портал Business Insider отмечает, что из 76 минут
пресс-конференции лишь 56 секунд Трамп отвел заглавной теме выступления -
номинации Александра Акосты на пост министра труда. Все остальное, по мнению
журналистов сайта, войдет в историю как "одно из самых сюрреалистических и
беспрецедентных выступлений за 228 лет жизни института президентства в
США".
В России выступление Трампа на пресс-конференции никак не
прокомментировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что
в Кремле не имеют возможности смотреть каждый брифинг главы США Дональда Трампа
при всем уважении к нему.
ТРАМП И КРЫМ
Что касается отношений Трампа с Россией, то в первые дни
президентства новый глава Белого дома позвонил российскому президенту и это было
вполне ожидаемо: новый лидер одной сверхдержавы сверяет часы с лидером другой.
Никаких сенсаций этот 40-минутный разговор не принес: обсуждались мировые
проблемы, борьба с терроризмом и двусторонние отношения. Впрочем, за месяц
нахождения во власти Трамп не только не вернулся к своим обещаниям, которые он
щедро раздавал во время предвыборной кампании, но и сделал несколько неприятных
для России заявлений.
Сначала позицию президента озвучил его пресс-секретарь Шон
Спайсер, который впервые изложил официальную позицию
руководства США относительно Крыма. По его словам, Трамп дал ясно понять, что
ожидает возвращения полуострова в состав Украины и деэскалации ситуации в
Донбассе. Вслед за этим Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил
короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации
Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"
А ведь еще летом 2016 года во время своей предвыборной
кампании Трамп придерживался совсем другого мнения. Кандидат на пост главы США
заверял, что разберется с крымской проблемой. В интервью телеканалу ABC он
подтвердил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о
признании Крыма частью России и снятии санкций. Получается, не смог…
МИГРАНТЫ! ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!
Одно из первых политических решений нового хозяина Белого
дома, наделавших много шуму в стране, был указ о приостановке приема беженцев в
США. Согласно документу, который подписал Трамп чуть ли ни в первый день после
инаугурации, максимальное число беженцев, которое примут Штаты до 30 сентября
2017 года, составит всего 50 тысяч человек. Предшественник Трампа прогнозировал,
что США примут в два раза больше мигрантов, Барак Обама называл цифру 110 тысяч.
В продолжении борьбы с мигрантами, которых американские спецслужбы
подозревают в терроризме, в конце января Трамп подписал указ, предусматривающий
приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Президент также
ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и
Судана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США, по стране
прокатилась волна уличных протестов, которые не утихают до сих пор. В первые
дни после появления указа бурлила и Европа. 1 февраля несколько тысяч человек
вышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американского
президента. Участники акции хотели показать, что многие голландцы отвергают
ксенофобскую политику Трампа.
ЗАЧИСТКА "ЗАСЛУГ" ОБАМЫ
В первой месяц своего правления прошелся Трамп и по наследию
Барака Обамы. Начал с того, что запустил процедуру отмены реформы
здравоохранения Obamacare. 44-й
президент США считал именно этот закон одним из главных своих успехов, но на
деле реформа оставила за бортом часть граждан страны и только увеличила расходы
на медицину со стороны правительства.
Также новый глава Белого дома денонсировал соглашение о
Транстихоокеанском партнерстве. Торговый договор предполагал полную отмену
таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Свое
решение Трамп охарактеризовал как "замечательную вещь для американских
трудящихся", но пока о первых результатах этого шага выводы делать рано.
СТЕНА ТРАМПА
Наконец, Трамп воплотил в жизнь одну из давнишних своих идей
– он подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Вопрос о сроках
и цене строительства окончательно не решен, известна лишь предварительная
стоимость проекта – 15 миллиардов долларов. После известий о решении Трампа возле
Белого дома была проведена акция протеста, доллар пошел вниз, а мексиканский
лидер отменил свой визит в Вашингтон. Общая протяженность границы двух стран –
3145 километров, но частично стена между странами уже существует. Сегодня длина
заградительных сооружений, которые начали возводить еще при Джордже
Буше-младшем, немногим превышает тысячу километров.
ТРАМП НАШ?
Первый месяц президентства Дональда Трампа показал, что
веских оснований для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном так и нет.
Новый хозяин Белого дома пока играет по старым правилам и не собирается
затрагивать наследство Барака Обамы в части отношений с Россией. Причин здесь
может быть несколько. Во-первых, Трамп – далеко не самостоятельная фигура. Над
ним довлеют и Конгресс, и мощные политические элиты, и силовые ведомства, и
военные. Поэтому в одночасье взять повернуться лицом к России Трампу совсем
непросто. В-вторых, по словам самого же Трампа, сказанным им на
инаугурации, он пришел, чтобы снова сделать Америку сильной и великой. Не
исключено, что первые месяцы своего президентства он посвятит воплощению в
жизнь именно этого лозунга, а уже потом решит, что ему делать с Россией.
Наконец, не исключено, что ответ на вопрос "С кем Вы,
мистер Трамп?" будет дан после первой встречи американского и российского
президентов, так что списывать Трампа со счетов надежного партнера, а может быть, и друга Москвы пока еще рано. Известно, что
переговоры лидеров двух мировых держав находятся в стадии подготовки, но дата и
место их проведения пока не известны. С большой долей вероятности они пройдут в
Любляне – столице Словении.
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