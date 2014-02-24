Первый вопрос Лужкова после клинической смерти был о гречке

23 декабря 2016, пятница, 18:15 – ИА СОЧИ-24



Первый вопрос Лужкова после клинической смерти был о гречке

Бывший мэр столицы Юрий Лужков пришел в себя после клинической смерти. Он пообщался с московскими властями и поделился мыслями по поводу выращивания гречки.В палату к Юрию Лужкову начали пускать посетителей после того, как он перенес клиническую смерть. Одним из первых с экс-градоначальником пообщался вице-мэр столицы Леонид Печатников.Чиновник сообщил, что жизни Лужкова ничего не угрожает. Один из первых вопросов, заданных им, был связан с сельским хозяйством. "Я только что побывал у Юрия Михайловича, мы с ним прекрасно пообщались, он уже думает о том, как продолжит выращивать гречку в Калининградской области", – цитирует вице-мэра сетевое издание m24.ru.Печатников добавил, что Лужкова могут выписать уже в течение недели. Предположительно, он встретит Новый год в кругу семьи, передает "Интерфакс".Прокомментировал ситуацию с госпитализацией Лужкова и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столичные власти держат на контроле вопрос здоровья Юрия Михайловича. Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Бывший градоначальник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.Врачи сообщали, что он перенес клиническую смерть после того, как потерял сознание. Предполагалось, что это случилось из-за резкого падения давления в связи с внутренним кровотечением.В больнице уже находятся жена бывшего мэра Елена Батурина и их общая дочь. Они прибыли в клинику спустя 20 минут после его госпитализации.

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