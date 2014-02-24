Пес борется со сном во время просмотра фильма



Госдума разбирает завалы вчера, 22:45 Очередное пленарное заседание Государственной Думы длилось почти 10 часов. Депутаты продолжили разбирать "завалы", доставшиеся им от предыдущих созывов, уделяя особое внимание социально значимым законопроектам...»

Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга вчера, 22:14 Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна..»

Клинтон нашла способ отомстить Трампу вчера, 21:59 Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не намерена отступать от своей цели. Политик разработала план, согласно которому она должна переехать в Белый дом в 2020 году...»

Топ-5 необычных вакансий вчера, 21:28 Все чаще на рынке труда появляются необычные вакансии. Dni.ru собрали самые интересные предложения от работодателей, которые могут стать для кого-то работой мечты...»



Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова" вчера, 21:14 Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»

На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео) вчера, 21:00 Водитель иномарки сбил пешехода на Мичуринском проспекте на западе Москвы..»

Ураган унес в лес ванну с пенсионеркой вчера, 20:45 Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»

В Москве нашли тело задушенной девушки вчера, 20:29 Правоохранительные органы в одной из московских квартир обнаружили труп девушки..»