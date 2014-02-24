Пес спас тонущего товарища из бурлящей реки

Трогательные ролики с участием братьев наших меньших неизменно привлекают внимание интернет-пользователей. В Сети набирает популярность запись, на которой видно, как один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки. В аргентинской провинции Кордова местный житель во время прогулки решил поиграть со своими лабрадорами. Он бросил палку одному из четвероногих питомцев, но она упала в реку. На записи видно, как черный пес бросился в воду и уже было схватил палку, но его тут же унес стремительный речной поток. Несколько секунд лабрадор безуспешно пытался выбраться из воды. В тот момент, когда он проплывал мимо каменистого берега, вторая собака ухватилась зубами за другой конец палки, которую так и удерживал в пасти незадачливый пловец. Потянув за нее, четвероногий спасатель вытащил товарища на берег.
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»
Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»