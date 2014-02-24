Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США

7 февраля 2017, вторник, 14:28 – ИА СОЧИ-24



Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США

2023 год не за горами – так что Москва может подождать извинений американского журналиста. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление корреспондента Fox News. Впрочем, высказывания телеведущего портят, в первую очередь, репутацию самого телеканала, уверен Дмитрий Песков.Билл О'Рейли, оскорбляя лидера государства, продемонстрировалуровень СМИ, в котором он работает. Тем более, что его руководство предпочитаетхранить молчание по поводу неприятного инцидента, заявил пресс-секретарьпрезидента России."Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае,скажем так, оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иногосредства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороныглавной редакции этого издания, конечно, с плохой стороны характеризуют этисредства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самойкомпании Fox – по крайней мере, в наших глазах", – сказал Дмитрий Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что Москве больше импонируютСМИ, с которыми ее объединяет понимание хорошего тона, воспитанности иопределенного кодекса поведения в отношении глав государств. Во время интервью спрезидентом США Дональдом Трампом О'Рейли напомнил ему об обвинениях, которыеЗапад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей"."А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответна это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией,чем наоборот", – напоминает РИА Новости. В Кремле тогда заявили, что считают недопустимыми иоскорбительными высказывания журналиста в адрес российского лидера и рассчитываютполучить извинения. Союз журналистов России также отметил, что никто не имеетправа обвинять кого бы то ни было в убийстве. В ответ О'Рейли заявил, чтоизвинится за высказывания о Путине не раньше 2023 года.Дмитрий Песков, комментируя слова телеведущего, заявил, что россияне– "добрые и терпеливые". "С этим джентльменом у нас разныепонимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрыеи очень терпеливые", – сказал Песков. Пресс-секретарь пообещал "поставитьзаметку в календаре на 23-й год". Тогда можно будет вернуться к этомувопросу.

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