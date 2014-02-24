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Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США

7 февраля 2017, вторник, 14:28 – ИА СОЧИ-24

Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США
Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США
2023 год не за горами – так что Москва может подождать извинений американского журналиста. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление корреспондента Fox News. Впрочем, высказывания телеведущего портят, в первую очередь, репутацию самого телеканала, уверен Дмитрий Песков.
Билл О'Рейли, оскорбляя лидера государства, продемонстрировал
уровень СМИ, в котором он работает. Тем более, что его руководство предпочитает
хранить молчание по поводу неприятного инцидента, заявил пресс-секретарь
президента России."Для нас это не инцидент, ничего. Но в любом случае,
скажем так, оскорбления, которые озвучиваются корреспондентом того или иного
средства массовой информации и впоследствии обходятся молчанием со стороны
главной редакции этого издания, конечно, с плохой стороны характеризуют эти
средства массовой информации. Скорее, это очень неудачный случай для самой
компании Fox – по крайней мере, в наших глазах", – сказал Дмитрий Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что Москве больше импонируют
СМИ, с которыми ее объединяет понимание хорошего тона, воспитанности и
определенного кодекса поведения в отношении глав государств. Во время интервью с
президентом США Дональдом Трампом О'Рейли напомнил ему об обвинениях, которые
Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей".
"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" – сказал в ответ
на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией,
чем наоборот", – напоминает РИА Новости. В Кремле тогда заявили, что считают недопустимыми и
оскорбительными высказывания журналиста в адрес российского лидера и рассчитывают
получить извинения. Союз журналистов России также отметил, что никто не имеет
права обвинять кого бы то ни было в убийстве. В ответ О'Рейли заявил, что
извинится за высказывания о Путине не раньше 2023 года.Дмитрий Песков, комментируя слова телеведущего, заявил, что россияне
– "добрые и терпеливые". "С этим джентльменом у нас разные
понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые
и очень терпеливые", – сказал Песков. Пресс-секретарь пообещал "поставить
заметку в календаре на 23-й год". Тогда можно будет вернуться к этому
вопросу.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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