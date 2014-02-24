Песков назвал убийство Вороненкова трагедией

23 марта 2017, четверг, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Песков назвал убийство Вороненкова трагедией

В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией.Песков также отметил, что в Москве ничего не имеют против возвращениивдовы Вороненкова в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, чтодля этого Марии Максаковой не нужно специально обращаться к российской стороне.Что касается озвученной в Киеве версии о российском следе в убийствебывшего депутата Госдумы, то Песков назвал ее абсурдной и выразил надежду на то,что все причастные к преступлению будут найдены."Мы считаем, что какие-либо измышления, которые ужезвучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", – сказалПесков. Ранее Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова "актомгосударственного терроризма" со стороны России".Как заявил Песков, случившееся говорит о том, что украинскаясторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова. Представитель Кремлятакже сообщил, что президенту ВладимируПутину было доложено об этомпреступлении. В свою очередь, официальный представитель российского МИДа МарияЗахарова выразила соболезнования близким убитого сегодня в центре Киеваэкс-депутата Дениса Вороненкова. Дипломат также подчеркнула, что "Киевсделает все для того, чтобы правду о произошедшем 23 марта никогда неузнали".Между тем вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой угрожаетсмертельная опасность. Так считает депутат Государственной думы ЕвгенийРевенко. Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодноукраинским спецслужбам.Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутатГосдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил егоохранник. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленнойохраной полиции, его перед гибелью успел ранить телохранитель Вороненкова.Как сообщил еще один российский экс-депутат Илья Пономарев,также живущий в Киеве, Вороненков сегодня шел на встречу с ним.

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