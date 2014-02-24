Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

12 января 2017, четверг, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Так представитель Кремля ответил на недавнее заявление избранного президента США о перспективах налаживания отношений Москвы и Вашингтона.Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков напомнил словаДональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. "Это не значит, что это – готовностьсогласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве неожидают", – сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, чтостороны будут вместе искать выход из многих сложных ситуаций.Помимо этого, Кремль считает, что между Россией и США должно быть гораздо больше взаимного уважения, чем сейчас. "Президент Путин своими действиями и в своихзаявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать нашихпартнеров. Но это уважение может бытьтолько взаимным", – подчеркнул Песков.Он также назвал глупостью заявления о причастностиРоссии к хакерским атакам. "Многие из утверждений являютсяфальсификацией и непроверенной информацией", – отметил представительКремля и в очередной раз заявил, что Москва категорически отрицаеткакие-либо обвинения в свой адрес о пресловутых кибератаках."Эта тема превратилась в настоящую истерику,а, как мы знаем, во время истерики искать какие-торациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться,когда истерика завершится".ДмитрийПесков также заметил, что Кремль не согласен с формулировкой Тиллерсона поповоду Крыма. Накануне кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсонзаявил, что Вашингтон признает присоединение Крыма к России толькопри условиях, устраивающих Украину. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил,что Россия разъяснит Тиллерсону и вопрос, касающийся якобы перехода российскойармией границ Украины. Об этом будущий глава американской дипломатии такжеговорил накануне. Между тем ДональдТрамп, общаясь 11 января с журналистами, большую часть своей первойпресс-конференции в качестве избранного президента США вынужден был отвечать навопросы не о внутренней политике, а о России. Будущий глава Белого дома заявил,что хочет поладить с российскимпрезидентом, но при этом больше не будет использовать кнопку"перезагрузка", как это делала когда-то Хиллари Клинтон. "Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагатьсмешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – сказал Трамп.

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