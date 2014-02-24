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Песков о взаимном уважении Путина и Трампа

12 января 2017, четверг, 16:15 – ИА СОЧИ-24

Песков о взаимном уважении Путина и Трампа
Песков о взаимном уважении Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин и Дональд Трамп поладят между собой. Так представитель Кремля ответил на недавнее заявление избранного президента США о перспективах налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков напомнил слова
Дональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. "Это не значит, что это – готовность
согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно. Такого в Москве не
ожидают", – сказал пресс-секретарь главы государства и отметил, что
стороны будут вместе искать выход из многих сложных ситуаций.
Помимо этого, Кремль считает, что между Россией и США должно быть гораздо больше взаимного уважения, чем сейчас. "Президент Путин своими действиями и в своих
заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших
партнеров. Но это уважение может быть
только взаимным", – подчеркнул Песков.
Он также назвал глупостью заявления о причастности
России к хакерским атакам. "Многие из утверждений являются
фальсификацией и непроверенной информацией", – отметил представитель
Кремля и в очередной раз заявил, что Москва категорически отрицает
какие-либо обвинения в свой адрес о пресловутых кибератаках.
"Эта тема превратилась в настоящую истерику,
а, как мы знаем, во время истерики искать какие-то
рациональные зерна не представляется возможным, здесь нужно дождаться,
когда истерика завершится".
Дмитрий
Песков также заметил, что Кремль не согласен с формулировкой Тиллерсона по
поводу Крыма. Накануне кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон
заявил, что Вашингтон признает присоединение Крыма к России только
при условиях, устраивающих Украину. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина сообщил,
что Россия разъяснит Тиллерсону и вопрос, касающийся якобы перехода российской
армией границ Украины. Об этом будущий глава американской дипломатии также
говорил накануне. Между тем Дональд
Трамп, общаясь 11 января с журналистами, большую часть своей первой
пресс-конференции в качестве избранного президента США вынужден был отвечать на
вопросы не о внутренней политике, а о России. Будущий глава Белого дома заявил,
что хочет поладить с российским
президентом, но при этом больше не будет использовать кнопку
"перезагрузка", как это делала когда-то Хиллари Клинтон. "Я надеюсь на улучшение отношений с Россией. Но я не буду предлагать
смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – сказал Трамп.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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