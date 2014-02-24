Песков о "жалобном" звонке Обамы: Голословно

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о звонке президента США Барака Обамы Владимиру Путину из-за хакерских атак. По его словам, ничего особенного в этом событии нет. "Это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров. Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц. Это линия связи, которая используется для переговоров, для секретных переговоров глав государств", – рассказал Песков. При этом он отметил, что тема кибератак на американские серверы якобы российскими хакерами постоянно поднималась первыми лицами США во время общения с российским руководством как в ходе личного общения, так и путем телефонных переговоров. "Но каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить, ни разу не смогли получить какое-то более-менее вразумительное обоснование вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо", – констатировал пресс-секретарь президента России. Кроме того, Песков в очередной раз заявил, что официальная Москва считает все подобные обвинения в свой адрес необъективными. По его словам, они голословны и не подкреплены никакой аргументацией и необходимыми фактами. Dni.ru напоминают, что ранее телеканал NBC News сообщил, что в преддверии выборов президента США Барак Обама связался с Владимиром Путиным при помощи специального "красного телефона". Как сообщалось, разговор велся об атаках "российских хакеров" на американскую избирательную систему. "Красный телефон" – система экстренной связи, которая используется во время крупных кризисов, таких как теракты 11 сентября или вторжение в Ирак. Система предназначена для отправки электронных писем. Причем для администрации Обамы этот произошедший по спецсвязи контакт с Россией стал первым. Тема "российского вмешательства" в избирательный процесс в США постоянно поднимается западными политиками и средствами массовой информации. Так, влиятельное британское издание The Guardian ранее заявило, что президент США Барак Обама столкнулся с серьезным давлением со стороны конгрессменов, которые требовали от уходящего главы государства рассказать правду о влиянии России на итоги выборов. Примерно в то же время появилась информация о том, что Кремль якобы спонсировал некоторые американские СМИ, чтобы те влияли на общественное настроение в пользу кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Тем не менее никаких доказательств этому представлено не было, а позже появилась информация, что такие сведения распространяются при помощи украинских бизнес-кругов, заинтересованных в дискредитации настроенного на сближение с Россией Трампа.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»