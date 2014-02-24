Песков об экстрадиции Сноудена

Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России. О возможностях экстрадиции телеканал "Би-би-си" поинтересовался у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова."Это решение может быть принято нашими миграционными органами или президентом Путиным". – цитирует РИА Новости официального представителя Кремля. Впрочем, шансы у американских властей получить Сноудена не большие. "Он не игрушка, которую можно подарить, он – человек", – подчеркнул Дмитрий Песков. Он напомнил, что в случае возвращения Сноудену может грозить смертная казнь, ведь США остаются одной из немногих стран, где до сих пор существует и продолжает применяться эта жестокая мера наказания.
Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков...»
Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»
В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»
"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»
Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»
Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»
Перед "Единой Россией" стоят три основные задачи в сфере экономики. Работать над ними предстоит совместно с экспертным и бизнес-сообществом, отметил вице-спикер Госдумы, член Высшего совета "ЕР" Александр Жуков...»
Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»
В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»
"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»
Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»
Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»